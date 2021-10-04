上半年復甦表現佳 WTO調升今明兩年商品貿易增長預期

世界貿易組織 (WTO) 周一 (4 日) 上調今明兩年的全球貿易成長預期，同時也警告，疫苗分配不均將推升病毒變異的可能性，從而打斷全球在經濟復甦上取得的成果。

鑑於上半年經濟活動復甦表現佳，WTO 將 2021 年全球商品貿易增長預期調升至 10.8%，高於 3 月時預期的 8%，並將明年預期上調至 4.7%，高於先前的 4%。

WTO 總幹事 Ngozi Okonjo-Iweala 表示，貿易活動一直是打擊疫情的關鍵工具，強勁的貿易增長則凸顯出貿易在全球經濟復甦過程中扮演的重要角色。

然而，Okonjo-Iweala 警告，新冠疫情仍是影響全球貿易和經濟產出的最大風險，並強調疫苗分配議題的重要性，稱疫苗分配不均的時間越長，病毒變異的可能性就越高，屆時恐使對抗疫情的成果付之一炬。

WTO 還警告，通膨急劇升溫可能帶來負面的溢出效應 (spill-overs)，進而衝擊貿易流動。

雖然 WTO 認為，近期通膨上升可能只是暫時受供給面因素影響，但在港口壅塞時間拉長、高運費持續以及晶片荒仍未緩解之下，已開發和新興經濟體需求快速增長，恐使供應短缺情況惡化。

不過，受貨幣與財政政策刺激，加上大規模疫苗部署活動推進，WTO 預計，2021 年全球 GDP 增長率估 5.3%，2022 年估 4.1%。