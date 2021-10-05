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亞馬遜股價受殖利率攀升影響 今年迄今表現為科技五天王中最差

鉅亨網編譯段智恆
亞馬遜股價受殖利率攀升影響 今年迄今表現為科技五天王中最差(圖片：AFP)
亞馬遜股價受殖利率攀升影響 今年迄今表現為科技五天王中最差(圖片：AFP)
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亞馬遜殖利率股價科技股臉書蘋果微軟Alphabet美國公債尖牙股

美國公債殖利率持續上升，許多高估值公司的獲利前景都受到影響，其中電子商務龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 周一（4 日）大幅下跌，今年已累計下跌 1.4%，成為科技五大天王中唯一一家股票成全年迄今唯一下跌的股票。

亞馬遜周一股價終場下跌 2.85%，創下連續六個交易日下跌的紀錄，為 2019 年的連續八日下跌以來，股價持續下跌的最長時間。

不過周一科技股普遍疲軟，主因是美國公債殖利率上升，讓投資人撤出科技與其他高成長領域的股票。美國 10 年期公債殖利率目前在 1.49% 左右，高於 9 月 22 日的 1.3%。

其他科技五天王中，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.46%、微軟 (MSFT-US) 下跌 2.07%、Alphabet(GOOGL-US) 下跌 2.11%、臉書 (FB-US) 跌 4.89%。儘管股價下跌，但大多仍保持今年來上漲態勢，其中蘋果今年以來漲近 6%、Alphabet 漲逾 50%。

受投資人密切關注的尖牙股指數 (NYSE FANG+ Index ，10 間科技公司的股價綜合指數）蒸發的總市值不斷擴大，自該指數 9 月 7 日觸及高點至今，共折損將近 1 兆美元，其中特斯拉是期間唯一漲跌持平的股票。

殖利率上升使得科技股價承壓，因投資人預估，隨著殖利率上升，將會影響公司未來獲利。

研究機構 Vital Knowledge 在一份報告中寫道：「由於全球（與貨幣政策）正常化，且通膨較持續時間比預想久，殖利率可能暫時偏高。雖然一些科技投資人認為這種情況下，股票下跌是暫時的，但我們認為這次情況不同。」

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