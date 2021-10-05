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美國煤炭受能源危機激勵 價格漲破兩年新高 

鉅亨網編譯段智恆
美國煤炭受能源危機激勵 價格漲破兩年新高 (圖片：AFP)
美國煤炭受能源危機激勵 價格漲破兩年新高 (圖片：AFP)
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煤炭價格能源危機煤礦公司天然氣EIA供應量礦業產業

全球能源危機正在美國煤炭市場掀起餘波，由於需求激增與多年來供應減少，推升煤炭價格創下兩年新高。

煤礦公司受惠煤炭價格高漲，周一（4 日）股價全面勁揚，Warrior Met Coal(HCC-US) 漲 6.39%、Alliance Resource Partners(ARLP-US) 漲 3.65%、Hallador Energy(HNRG-US) 漲 4.68%。

據美國政府周一公布的數據，截至 10 月 1 日的一周，阿帕拉契亞（Appalachia）中部地區煤炭價格上漲 2.2 美元至每噸 73.25 美元，較年初價格上漲 35%，創 2019 年 5 月來最高，而其他地區的煤炭價格雖然較低，但也正在醞釀漲勢。

B Riley Securities 分析師 Lucas Pipes 表示，天然氣價格高漲導致美國公用事業今年轉為使用煤炭發電，但由於礦商在過去六年中削減 40% 的產能，靠煤炭進行火力發電的能力有限。

Pipes 認為，隨著全球各地加快腳步努力遏止氣候變遷，美國化石燃料商陸續關閉煤礦場並減少產量，煤炭的長期前景堪憂，然而隨冬季將屆，天然氣價格恐怕仍保持在高檔，給煤炭價格帶來上漲壓力。

Pipes 在一份研究報告中寫道：「投資人低估北美能源局勢發生的結構性變化，而這將導致天然氣與煤炭價格持續走高一段時間。我們認為，其中最主要的是燃煤電廠與煤炭供應規模急遽縮小，限制天然氣與煤炭間的轉換。」

美國能源情報署（EIA）數據顯示，全球能源危機引發對煤炭需求，預計今年美國電力供應商的煤炭消費量將增加 23%，隨著公用事業產業消耗庫存，發電廠的庫存量將減少超過一半。

自 2008 年以來，美國煤炭產量庫存一直在穩步下降，今年的總產量預計將達 6.01 億噸，雖然該數字較 2020 年大幅上升，但仍遠低於 2019 年的水準，即使明年需求強勁，礦商恐怕難以增加供應量。

Pipes 說：「煤炭供應瓶頸已經出現，煤礦商很難就 2021 的生產水準再增加 10% 的產能。」

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