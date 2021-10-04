 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈歐盟擬徵碳稅〉經部評估212項輸歐產品受影響 以鋼鐵製品為主

鉅亨網記者劉韋廷 台北
歐盟擬徵碳稅，經部評估212項輸歐產品受影響，以鋼鐵製品為主。(圖:AFP)
歐盟擬徵碳稅，經部評估212項輸歐產品受影響，以鋼鐵製品為主。(圖:AFP)
Tag
歐盟碳稅碳足跡淨零碳排經濟部鋼鐵石化水泥

經濟部今 (4) 日赴立院報告，針對 2050 年達到淨零碳排目標、歐盟碳邊境調整機制 (CBAM) 對企業影響評估及因應措施，經濟部提出書面資料，初步統計在 CBAM 管制項目 248 項中，我國有約 212 項輸歐產品將受影響，金額達新台幣 245 億元，主要以鋼鐵製品為主。

CBAM 是指歐盟在 7 月 14 日所提出的 Fit for 55，意即 2030 年較 1990 年減碳達 55%，其中碳邊境調整機制草案，預計在 2023 年起實施、2026 年全面生效，規劃以水泥、鋼鐵等高耗能產業為主要課徵對象，要求進口商依產品總碳含量繳納 CBAM 憑證，碳價則相當歐盟排放交易制度 (EU-ETS) 拍賣價格。

面對歐盟 CBAM 衝擊，經濟部評估短期影響有限，因我國輸歐占比低、產品碳含量也優於世界平均，但中長期影響仍需觀察美國、加拿大、日本等國是否跟進實施。

經濟部也提出因應措施，包含結合全國工業總會、產業公協會及 350 家相關業者，成立石化、鋼鐵、紡織、水泥、造紙、電子等行業減碳工作小組平台，共同規劃減碳路徑、加速推動各項減碳措施，同時結合地方政府推動產業低碳轉型。

另一方面，經濟部表示，依循全球 2050 淨零趨勢，總統已在今年 4 月 22 日世界地球日宣示 2050 淨零轉型目標，在行政院統籌下，經濟部已著手規劃推動主責工業、商業及能源部門 2050 淨零轉型策略。

從個別各部門觀察，經濟部指出，工業製造部門目前排放以鋼鐵、石化、水泥、電子業為大宗，未來將透過推動循環經濟、導入低碳製程、電氣化與改用無碳燃料、應用碳捕存與再利用 (CCUS)、提升能效等措施達成淨零目標，並扶植減碳科技產業、新創，創造綠色成長動能。

商業、能源部門方面，經濟部說明，將發展共享循環經濟的數位資訊平台，同時推動節電措施為主要淨零策略，能源部門則致力提供各部門低碳、無碳能源供應，包含追求再生能源最大化，也將輔以結合 CCS 燃氣機組或進口氫能等無碳排火力發電。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow