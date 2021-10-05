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〈2021百貨周慶〉遠百拚衝出135億元業績 史上最高目標

鉅亨網記者王莞甯 台北
遠百今年周慶目標訂下135億元，年增近10%。(鉅亨網記者王莞甯攝)
遠百今年周慶目標訂下135億元，年增近10%。(鉅亨網記者王莞甯攝)
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遠百百貨五倍券周年慶

進入第四季後，各大百貨周慶檔期陸續報到，搭配五倍券振興措施上路，連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 今 (5) 日宣示，今年全台周慶總業績目標上看 135 億元，年增近 10%，是歷年新高，其中，台中大遠百業績目標 38 億元，板橋大遠百目標 28 億元，年增達 10%。

遠百指出，台中大遠百周慶開打至今，精品業種「好到爆」，成長超過 10%，是主要的成長動能，儘管去年同期有三倍券措施墊高比較基期，整體仍呈現小幅成長。

為搶下更多的五倍券， 遠百今年周年慶祭出，持紙本振興券全館當日單筆消費滿 3000 元送 2200 元，可從周年慶開跑開始一路使用到 12 月底。

板橋大遠百進一步指出，依去年三倍券經驗，今年可望收進 2 億元的五倍券，光是五倍券措施，預計即可帶動業績表現達 14-16 億元。

遠百周年慶檔期自 9 月 23 日由台中大遠百領先開跑，扣準振興 5 倍券帶動效應，並考量在地消費條件，遠百信義 A13、板橋大遠百、遠百桃園、新竹大遠百、遠百花蓮 10 月 21 日接棒，遠百寶慶、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百則安排 10 月 28 日加入，遠百板橋中山 11 月 17 日壓軸登場。

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