 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈世界投資者週論壇〉李長庚點名四大變數 是投資機會也是風險

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
李長庚點名四大變數 是投資機會也是風險。(圖截自線上直播)
李長庚點名四大變數 是投資機會也是風險。(圖截自線上直播)
Tag
世界投資者週論壇李長庚投資通膨美元利率

2021 世界投資者週 (World Investor Week) 聯合論壇今 (5) 日登場，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚表示，現在投資有國際政經變化等四大變數，會帶來機會，但也是風險。

李長庚身兼台灣理財顧問認證協會理事長，談到投資，他表示，投資會帶來美好的成果，但也有很多風險，現在投資有投資有 4 大機會，分別是美元走勢、通膨、利率、國際政經，但這些也是風險。

李長庚進一步指出，大家認為重視 ESG 就是好公司，但要在投資時，卻要往下再挖深一點，除了看風險來源、風險如何產生，以及各公司的應對方式，就會知道未來誰有機會、誰有風險也就更加清楚。

李長庚表示，投資是談如何追求合理報酬，必須作好風險管理，今年冒名詐騙非常猖獗，如投信投顧公會理事長張錫被非常嚴重的冒用，還有很多名人被冒名，訴求短期無風險高獲利，藉此來吸引投資人，但千萬不要相信。

李長庚強調，投資要獲利唯有提升專業、耐心等待，建構一個能因應不同環境的投資組合。希望這次的論壇能提供投資人更多專業的觀點，尤其我國科技研發、創新，在政府領導下面相當成功，期待透過這樣的管道，帶領大家進一步了解國際局勢、退休風險管理等。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞