〈世界投資者週論壇〉李長庚點名四大變數 是投資機會也是風險

2021 世界投資者週 (World Investor Week) 聯合論壇今 (5) 日登場，國泰金 (2882-TW) 總經理李長庚表示，現在投資有國際政經變化等四大變數，會帶來機會，但也是風險。

李長庚身兼台灣理財顧問認證協會理事長，談到投資，他表示，投資會帶來美好的成果，但也有很多風險，現在投資有投資有 4 大機會，分別是美元走勢、通膨、利率、國際政經，但這些也是風險。

李長庚進一步指出，大家認為重視 ESG 就是好公司，但要在投資時，卻要往下再挖深一點，除了看風險來源、風險如何產生，以及各公司的應對方式，就會知道未來誰有機會、誰有風險也就更加清楚。

李長庚表示，投資是談如何追求合理報酬，必須作好風險管理，今年冒名詐騙非常猖獗，如投信投顧公會理事長張錫被非常嚴重的冒用，還有很多名人被冒名，訴求短期無風險高獲利，藉此來吸引投資人，但千萬不要相信。

李長庚強調，投資要獲利唯有提升專業、耐心等待，建構一個能因應不同環境的投資組合。希望這次的論壇能提供投資人更多專業的觀點，尤其我國科技研發、創新，在政府領導下面相當成功，期待透過這樣的管道，帶領大家進一步了解國際局勢、退休風險管理等。