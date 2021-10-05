台股守住16400點 外資連6砍 三大法人土洋對作賣超126.57億元

台股今 (5) 日早盤重挫逾 240 點，回測年線，但官股券商持續進場穩盤，航運股急拉翻紅，中小型電子股湧入大量買盤，台積電更拉升至平盤，終場指數上漲 52 點，收在全場最高 16460 點，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 126.57 億元，外資已連 6 賣。

加權指數今天上沖下洗震盪近 300 點，成交值略增至 3281 億元，觀察法人籌碼變動，外資今天賣超 163.44 億元，已連續 6 個交易日賣超；投信則連 5 買，買超 30.51 億元；自營商買超 6.31 億元，三大法人合計賣超 126.57 億元。

觀察主要電子權值股，台積電早盤重摔逾 2%，最低跌至 560 元，摜破年線支撐，隨著低接買盤進駐，終場強勢拉回平盤收 572 元；聯電、台達電、國巨股價陸續翻紅；大立光重挫 3%，面臨 2000 元保衛戰；聯發科、日月光投控下跌近 3%，鴻海也跌逾 1%。

IC 設計股普遍翻紅強彈，買氣強強滾，天鈺直奔漲停價 195.5 元，敦泰也一度噴出漲停，其他包括聚積、凌陽、鈺創 、矽創、新唐等漲勢也相當強勁。瑞昱、義隆上漲 1-2%。

塑化股扮演穩盤要角，台塑領漲逾 3%，南亞漲近 2%，亞聚急拉尾盤直逼漲停價，台聚、華夏勁揚 4-5%，聯成、國喬、中石化等漲勢都相當強勁。鋼鐵族群同步回神，中鋼上漲 1.7%，中鴻、春雨、威致、海光、新鋼、燁輝、燁興、志聯等均漲勢凌厲。

航運股早盤殺聲隆隆，長榮一度失守百元關卡，隨著融資浮額清洗，吸引主力及低接買盤進場，長榮、陽明翻紅，萬海也大漲近半根停板，台驊投控、中櫃、建新國際、四維航、宅配通均表現不俗。