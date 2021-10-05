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〈焦點股〉IC設計股復活強彈 天鈺、敦泰急衝漲停

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉IC設計股復活強彈 天鈺、敦泰急衝漲停。(圖：AFP)
〈焦點股〉IC設計股復活強彈 天鈺、敦泰急衝漲停。(圖：AFP)
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天鈺敦泰IC設計台股漲停

驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 9 月、第三季、前三季營收均創歷史新高，激勵今 (5) 日股價直奔漲停，IC 設計股普遍翻紅強彈，敦泰 (3545-TW) 盤中也噴出漲停，其他包括聚積 (3527-TW)、凌陽 (2401-TW)、鈺創 (5351-TW)、矽創 (8016-TW)、新唐 (4919-TW) 等漲勢也相當強勁。

天鈺近 5 個交易日跌勢止不住，失守 200 元關卡，下探逾半年新低，今天在買盤回籠下，股價翻紅一路走揚，並衝上漲停板 195.5 元，量能明顯放大，盤中逾 4700 張委買高掛。

天鈺今年受惠電視帶動，驅動 IC、電源管理 IC 等出貨暢旺，價格持續上漲，9 月營收 22.91 億元，月增 1.97%，年增 111%，第三季營收 66.94 億元，季增 14.04%，年增 128%，累計前三季營收 165.68 億元，年增 129%，全創新高。

敦泰今天股價強勢翻紅，一度衝上漲停價 153 元，午盤成交量已達 2.3 萬張，聚積、立積、鈺創、通嘉、凌陽、晶豪科等多檔盤中也放量大漲逾半根停板。

半導體產業鏈第 4 季可望持續漲價，電源管理 IC、驅動 IC 需求仍處高檔，部分品項傳出正與客戶協商再漲價。不過，近來面板景氣面臨反轉壓力，廠商對於驅動 IC 的庫存管理、漲價接受度轉趨保守，讓驅動 IC 公司營運面臨不小壓力。

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