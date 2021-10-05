策略師：看好美股前景 籲投資者逢低買進

10 月通常被視為「傳統股災月」，也讓許多投資者在本月份抱持更謹慎態度。不過，景順 (Invesco) 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 仍然看好美股前景，並建議投資人如果市場出現拋售，就應該尋找買入機會。

Hooper 強調了繼續投資於股市的重要性，並表示對於那些持有現金的投資者來說，如果出現拋售，就應該要尋找買入機會，她相信股市在今年底的水位將高於現在。

Hooper 樂觀看待美股前景，並列舉出了 4 項理由。首先，新冠肺炎疫情逐漸緩解，自 8 月下旬以來，新增確診病例數下降了 30% 以上，而美國的每日新增確診病例自 9 月 1 日以來下降了 35%。

其次，是具有吸引力的估值。Hooper 表示，雖然仍然不能算是便宜，但由於近日的拋售，美股估值已經較幾週前更具吸引力，有許多壞消息看似都被消化了。

另外，穩健的資本市場活動。數據顯示，全球併購 (M&A) 活動顯著增加，2021 年前 9 個月的全球併購活動總額超過 4.3 兆美元，創新歷史紀錄，美國的 IPO 也顯著增加，表明出商業前景信心轉好，並且風險厭惡情緒減少。

最後，超寬鬆的貨幣政策。Hooper 表示，美國聯準會 (Fed) 仍然相當鴿派，並未在 9 月宣布開始縮減購債。即使是未來要開始縮表，也會是在今年秋季過後發生，貨幣政策環境應該會維持非常寬鬆，因為 Fed 的資產負債表上仍有大量資產。

Hooper 認為，目前應該是一個支持風險資產的環境。此外，Fed 主席鮑爾將加息與縮表脫鉤，為升息設定了更高的標準。