 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

策略師：看好美股前景 籲投資者逢低買進

鉅亨網編譯凌郁涵
策略師：看好美股前景 籲投資者逢低買進(圖片：AFP)
策略師：看好美股前景 籲投資者逢低買進(圖片：AFP)
Tag
美股10月貨幣寬鬆Fed

10 月通常被視為「傳統股災月」，也讓許多投資者在本月份抱持更謹慎態度。不過，景順 (Invesco) 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 仍然看好美股前景，並建議投資人如果市場出現拋售，就應該尋找買入機會。

Hooper 強調了繼續投資於股市的重要性，並表示對於那些持有現金的投資者來說，如果出現拋售，就應該要尋找買入機會，她相信股市在今年底的水位將高於現在。

Hooper 樂觀看待美股前景，並列舉出了 4 項理由。首先，新冠肺炎疫情逐漸緩解，自 8 月下旬以來，新增確診病例數下降了 30% 以上，而美國的每日新增確診病例自 9 月 1 日以來下降了 35%。

其次，是具有吸引力的估值。Hooper 表示，雖然仍然不能算是便宜，但由於近日的拋售，美股估值已經較幾週前更具吸引力，有許多壞消息看似都被消化了。

另外，穩健的資本市場活動。數據顯示，全球併購 (M&A) 活動顯著增加，2021 年前 9 個月的全球併購活動總額超過 4.3 兆美元，創新歷史紀錄，美國的 IPO 也顯著增加，表明出商業前景信心轉好，並且風險厭惡情緒減少。

最後，超寬鬆的貨幣政策。Hooper 表示，美國聯準會 (Fed) 仍然相當鴿派，並未在 9 月宣布開始縮減購債。即使是未來要開始縮表，也會是在今年秋季過後發生，貨幣政策環境應該會維持非常寬鬆，因為 Fed 的資產負債表上仍有大量資產。

Hooper 認為，目前應該是一個支持風險資產的環境。此外，Fed 主席鮑爾將加息與縮表脫鉤，為升息設定了更高的標準。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞