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福特百年來最大手筆！攜手SK投資110億美元在美國設電池廠

鉅亨網編譯余曉惠
福特攜手SK砸110億美元 在美國新設電池廠 (圖:AFP)
福特攜手SK砸110億美元 在美國新設電池廠 (圖:AFP)
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福特SKSK Innovation電池電動車產業設廠

福特汽車為強化電動車競爭實力，周一 (27 日) 宣布和南韓電池供應商 SK Innovation 投資 114 億美元，在美國設立三座電池廠和一座電動卡車組裝廠，可望創造近 1.1 萬個就業機會，這是有 118 年歷史的福特史上最大手筆投資。

根據福特聲明，福特和 SK 的合資公司「BlueOvalSK」正在肯塔基州設置兩座鋰電池廠，另外在田納西州西邊打造面積 3600 公畝的園區，該園區將包括另一座與 SK 設置的電池工廠，裡面有供應鏈廠商園區、回收中心，以及一座組裝廠負責生產新的 F150 等 F 系列電動卡車組。

彭博報導，福特將出資 70 億美元，SK 支出 44 億美元，這些工廠預定 2025 年開始營運。

CNBC 報導，BlueOvalSK 旗下三座新工廠，一年為福特生產的電池將能滿足 100 萬輛電動車需求，已經是福特設定 2030 之前全球電動車產量的超過一半。

福特的對手通用汽車 (GM-US) 也與南韓 LG Chem 設立合資公司，2023 年開始生產電池。

福特執行長 Jim Farley 本周上任滿一年，他正透過名為「Ford+」積極帶領公司朝電動車轉型，積極提升電動車和電池研發生產。這也響應美國總統拜登呼籲製造業回流美國的方向。

Farley 受訪時說：「這是嶄新的福特。時機已經成熟，我們已經展開行動，將創造 1.1 萬個工作機會... 生產這些數位產品是很巨大的承諾。」

自 Farley 上任以來，福特 (F-US) 股價累計上漲逾一倍。

福特已經立下 2025 年為止斥資 300 億美元的電動車發展計畫，2 月之前已經支出 70 億美元

福特表示不會因為設廠計畫而需發行更多債券，這些支出將透過公司獲利支應。

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