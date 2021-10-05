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鉅亨美股雷達：機構看好特斯拉交車與訂單前景強勁、阿里再遭機構下調評級

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達阿里巴巴特斯拉西南航空

美股重要看點：

週二 (5 日) 美股交投清淡，市場正在等待週五 (8 日) 的美國 9 月非農報告，以檢視當前美國經濟的復甦腳步，並藉此研判聯準會 (Fed) 後續可能啟動 Taper 的緊縮時點。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數下跌 323.54 點，或 0.94%，收 34,002.92 點。
  • 那斯達克指數下跌 311.21 點，或 2.14%，收 14,255.49 點。
  • 標普 500 指數下跌 56.58 點，或 1.3%，收 4,300.46 點。
  • 費城半導體指數下跌 81.1 點，或 2.49%，收 3,180.1 點。

今日重要總經數據：

  • 美國 8 月貿易帳 (億美元)，市場預期 -700，前值為 -701。
  • 美國 9 月 Markit 服務業 PMI，市場預期為 54.4，前值為 54.4。
  • 美國 9 月 Markit 綜合 PMI，市場無預期值，前值為 54.5。
  • 美國 9 月 ISM 非製造業 PMI，市場預期為 60.2，前值為 61.7

重要個股動態：

1. 阿里巴巴 (BABA-US)

投資機構 Raymond James 分析師 Aaron Kessler 在最新研報表示，雖然仍然看多阿里巴巴，且認為過去一年的下跌使得估值非常有吸引力，但股價復甦可能需要一段更長時間。

Aaron Kessler 表示，雖然阿里巴巴面臨的一些問題是暫時的，但這些因素會影響近期的消費零售業務增長，增長復甦面臨更大的不確定性。

Aaron Kessler 將阿里巴巴股票評級由建議買進下調至跑贏大盤，將目標價由每股 300 美元下調至 240 美元。

BABA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
BABA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉第三季產量由去年同期的 145036 輛和第二季的 206421 輛增長至 237823 輛，交車量高達 241300 輛，其中包括 9275 輛 Model S、X，以及 232025 輛 Model 3 和 Model Y。

加拿大皇家銀行資本市場將特斯拉營收預期由 127 億美元上調至 144 億美元，將目標價由 745 美元上調至 755 美元，並預計特斯拉 2021 年交車量將落在 89 萬輛，

投資公司 Wedbush 分析師 Dan Ives 亦在最新研報表示，鑑於晶片荒和全球範圍的物流問題，特斯拉交車量非常驚人，這也表明市場對電動車的需求強勁，這對特斯拉第四季和 2022 年業績是利多。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 西南航空 (LUV-US)

西南航空受投行巴克萊分析師青睞，看好前景發展，將股票評等從中立上調至增持。

巴克萊分析師 Brandon Oglenski 表示，雖然經濟復甦所需時間會比預期久，但看好航空業前景明朗，其中西南航空有堅實的資產負債表、手握波音的優惠訂單，疫情過後的發展可期，將該公司股價從每股 64 美元上調至 75 美元。

Oglenski 也說，航空業透過現金補助與一些低成本的貸款支撐，資產負債表一直保持相對健康的狀態。航空業的基本面正在改善，隨變種病毒 Delta 逐漸減弱，接下來國境邊境的重新開放，預計能替冬季假期旅遊的業績增色不少。

摩根大通分析師上週也將西南航空股票評等從中性上調至增持，目標價從每股 64 美元上調至 70 美元。

LUV 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
LUV 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
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