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SEC稱不比照中國實施加密貨幣禁令 為近期反彈添信心

鉅亨網編譯張博翔
SEC稱不比照中國實施加密貨幣禁令 為近期反彈增添信心（圖：AFP）
SEC稱不比照中國實施加密貨幣禁令 為近期反彈增添信心（圖：AFP）
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加密貨幣比特幣以太幣SEC產業全球產業採礦中國美國Fed監管

儘管美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 多次與幣圈爭鋒相向，但他周二 (5 日) 表示，美國不會效仿中國，祭出禁止國內使用加密貨幣等禁令，這番發言為加密貨幣短期反彈注入一劑強心針。

詹斯勒在眾議院聽證會被問到中國禁令問題時表示，美國政府的重點是確保該產業遵守投資人、消費者保護規則、反洗錢法規和稅法。聯準會 (Fed) 主席鮑爾也在 9 月底參議院聽證會上表示無意禁止虛擬貨幣

詹斯勒說：「 我們的方法確實大不相同，美國任何禁令都可能需要國會立法。」

美國政府的言論為加密貨幣近期反彈帶來信心，CoinDesk 數據顯示，比特幣 24 小時內上漲 5.55%、 突破 5 萬美元關卡，報 51459 美元以太幣漲 4.49% 至 3518.93 美元

CoinShares 表示，因更多監管機構對加密貨幣提出更多支持的聲明，激勵投資人信心，上周截至 10 月 1 日，加密貨幣資產與基金流入 9020 萬美元

中國近幾個月對虛擬貨幣的警告不斷升級， 9 月直接禁止所有加密貨幣交易，並表示將積極採取行動，根除比特幣虛擬貨幣採礦。

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