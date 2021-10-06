 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

IMF：疫苗分配不均、通膨影響 今年全球經濟成長可能不到6%

鉅亨網編譯段智恆
IMF：疫苗分配不均、通膨影響 今年全球經濟成長將低於預測的6%(圖片：AFP)
IMF：疫苗分配不均、通膨影響 今年全球經濟成長將低於預測的6%(圖片：AFP)
Tag
IMFGDP新冠疫情全球經濟經濟成長疫苗

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二（5 日）表示，IMF 預計今年全球經濟成長將略低於 7 月預測的 6%，原因是疫情過後的債務、通膨與各經濟體復甦程度不一所致。

喬治艾娃在義大利博科尼大學（Bocconi University）的線上演講表示，IMF《世界經濟展望》（World Economic Outlook）將在下周更新，目前預測已開發國家將在 2022 年恢復到疫情前的經濟產出水準，不過大多新興和開發中國家可能要「更多年」才能恢復。

喬治艾娃說，美國與中國仍然是經濟成長的重要動力，義大利和歐洲的經濟成長也逐漸增強，不過其他地區的經濟成長仍在惡化。

喬治艾娃表示，大多數國家的通膨壓力預計將在 2022 年消退，但新興與開發中國家仍持續受到影響，她也警告，通膨持續升溫可能會導致利率快速上升與緊縮的金融環境。

她表示，雖然各國央行目前一般可以避免緊縮政策，但若經濟復甦比預期快，或者通膨攀升風險成真，央行應迅速採取行動。

喬治艾娃稱，目前全球債務水準約為國內生產毛額（GDP）的 100%，意味著許多開發中國家在有利條件下舉新債的能力非常有限。

問及歐洲不斷上升的債務水準時，喬治艾娃表示，不斷成長的經濟讓歐洲奠定良好的基礎，以避免另一場主權債務危機。

她認為，各國必須仔細規畫如何進行疫情中期的財政整頓，消除因疫情增加的債務負擔。這些債務即將到期，必須有良好的計畫減輕債務負擔，同時也要避免削減教育或醫療資金。

此外，喬治艾娃向已開發國家呼籲增加開發中國家新冠疫苗供應、取消貿易限制，並提供 200 億美元給開發中國家用於新冠病毒檢測、追蹤和治療。

她表示，如果貧富兩國間的疫苗接種率差異過大，將阻礙全球經濟復甦，甚至造成未來五年全球 GDP 損失累計達到 5.3 兆美元

喬治艾娃表示，各國還應加快應對氣候變遷，綠能、新的電力網路、能源效率和低碳排放的轉型，可能讓全球 GDP 在未來十年成長約 2%，並創造出 3,000 萬個新的就業機會。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞