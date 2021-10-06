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拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」

鉅亨網編譯余曉惠
拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」 (圖:AFP)
拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」 (圖:AFP)
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台灣拜登習近平美中台美美中台拜習

美國總統拜登周二 (5 日) 表示，和中國國家主席習近平提過台灣問題，雙方同意遵守「台灣協議」。

拜登說：「我已經和習談過台灣。我們同意... 將遵守台灣協議。我們講得很清楚，我不認為他會做出任何違反協議的事。」拜登並未明確說明他所說的台灣協議。

拜登：和習提過台灣問題 雙方同意將遵守「台灣協議」

美國總統拜登周二 (5 日) 表示，曾和中國國家主席習近平提過台灣問題，雙方同意遵守相關的台灣協議。

拜登說：「我已經和習談過台灣。我們同意... 將遵守台灣協議。我們講得很清楚，我不認為他會做出任何違反協議的事。」

拜登並未明確說明他所說的台灣協議，路透報導，這應該是指華府長期的「一中政策」以及「台灣關係法」。

拜登發言正值共機頻繁擾台的敏感時刻，美國在周日敦促中國停止對台灣的「挑釁性質」軍事活動，不要破壞區域和平和穩定。中國從上周五 (1 日) 十一長假開始一直到周二(5 日)，共派出 148 架飛機侵擾台灣。

從拜登發言來看，他所指的通話時間可能是 9 月 9 日，當時拜習在電話中討論過美中議題，希望確保美中競爭不會演變成衝突。
 

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