泅泳在沉靜水綠，水培觀葉植物

蔓生纏繞、生氣昂然的觀葉植物們，搭配著高低形狀不一的玻璃、塑膠、鄉村風、復古風等材質花器，窗光穿越綠植滑過瓶身線條，形成一種俐落優雅的綠意風景。

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「我覺得水耕植物就像是插花，講究花器和植物的適配度。」宥伯說。有別於一般水耕受限於特定植物種類，在她位於高雄的水耕植物專賣店「伯伯賣花」，從天南星科的合果芋到蕨類的文竹，爵床科的彩葉木都在優美花瓶中欣欣向榮，在許多嘗試水培失敗的植友眼裡，彷彿達成不可能的任務。也讓綠植擺設除了盆缽花架，多了另一種情境選擇。

將水培植物融入空間

「種植室內植物除了療癒，還有另一層裝飾的作用，而許多商展空間因為土耕難照顧，乾脆就用假植物來取代。」宥伯說。本身為設計師，踏入植物圈雖然不到兩年，希望讓真正的讓植物融入空間擺設，促使她著手研究各種水耕的方式。

「為什麼國外網站雜誌上常看到的瓶養觀葉，在台灣總是種不活？」簡單的疑問，讓宥伯開始一連串實驗，嘗試不同水質、調整水的溫度環境以及含氧量，並向國外植物專家請教，一個一個品種做測試，終於土法煉鋼、自成一套理論，那些園藝店老闆說無法水培的植物們，在宥伯培養下走入水中，挺著茂密水生根和枝葉，在精緻玻璃瓶中盡情生長著。

「你看這些植物的環境被改變後，主動長出了適合吸收水中養分的水生根。」宥伯指道。窗孔蔓綠絨經過水培馴化，根系變得又細又密，茂盛胎毛帶有些微綠色，有些品種照射到陽光，連根也會進行光合作用，植物的生命力令人嘖嘖稱奇。

「水耕沒有土壤，比較不會長蟲，也沒有澆水的壓力，花器選擇多元，很適合在公寓種植。」她說。幫植物尋找點亮居家空間的水瓶，宥伯利用丹麥、瑞典、義大利、日本，還有老件玻璃瓶、香水瓶等種植。「幫植物配花器，很像在幫小孩配衣服，有趣而且帶來不同驚喜。」她笑說。店內也推出自家設計款，從越南訂製藤編花瓶，營造獨特的南洋異國情調。

「對我來說，以前植物就像裝飾品，生活早出晚歸，植物死了就再買新的。現在覺得植物死掉很可憐，會想要沈靜下來，耐心去跟植物去做相處。」她說：「現代人動得太多，卻忘記停下來，大家也不看書了。我覺得植物就像心理醫生，書跟植物都是讓我享受寧靜的重要手段。」她未來規劃將目前閒置的二樓，規劃為更完整的植藝選品店，融入家具、設計小物等打造完整空間，並跟植物相關飾品創作者合作寄賣，讓綠意和日常生活能夠更緊密結合。

【info】伯伯賣花 水培植栽專賣

add 高雄市鼓山區瑞豐街 13 號

time 10:00~18:00，週一休。

FB 伯伯賣花 ‧ 水培植栽選品專賣

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》10 月號

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