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老宅植物學，叢林系綠植遇見泰式酒食

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旅人誌老宅植物學植感大叔

「我不覺得貴跟便宜的植物有什麼分別，只要長出自己的姿態就是特別。」Shadow 說道。

text & photo Traveler Luxe 旅人誌

 

台南市老街區的南寧街很奇特，平凡無奇的巷弄裡藏了包括首飾、刺青、文具店等風格店家，大家不約而同在門口種起大量綠植，以不同色溫的綠意為紅磚房、洗石子牆點綴色彩。

位於巷弄深處的「植感大叔的日常」被埋在鬱鬱蔥蔥的植物中，推開老屋常見的鐵門，穿過庭院裡恣意昂揚的綠葉，老桌子、舊櫥櫃，古董收藏品搭配高低錯落的觀葉植物，還有一整面標本牆，就像是來到往昔植物學家的居所，氣氛凝滯在沉靜悠遠的空氣中。

 

 

與植物相處的日常

Discovery〈瘋台灣〉的製作人 Shadow 過去帶領團隊走遍台灣和世界各角落，曾經一年將近一半時間都在旅行出外景，家對他而言，只是週末休息的所在。「錄製節目的過程中，我介紹了無數達人、設計師，他們都在講生活，說生活的態度。」Shadow 說。製作完一檔室內設計的節目後，他下定決心，到南部好好過生活，從那時開始學習經營餐廳，讓植物真正走進自己的日常。

找到這間有後院有採光的台南老房子，Shadow 在屋裡種滿各種植物，擺放旅行收集的老件和骨董，從鹿角蕨踏入植界，Shadow 以和受訪者交涉的經驗和能力，從泰國等原產地引進特色物種，進行栽培和販售。他左手種植物，右手則揮舞鍋鏟烹調原汁原味的正宗泰國家常菜，把這片深巷老屋的叢林花園，變成享受綠意和美食好酒的交流空間。

大叔很隨興，一個禮拜只開三天，15 個座位客滿就只能下次再來，植物也是到處搬來移去追太陽，每次來都有哪裡變得不一樣。「每天澆花插枝寄送植物，和國外賣家聯絡尋找貨源，還要到有機農園幫忙，以工換南洋香料，算下來一週只有三天有空開店。」他解釋道。

「我也不覺得自己是餐廳，只是讓朋友進來有東西吃，就像去參觀藝廊順便吃些點心一樣的道理。」大叔說。也因為顧客少且單純，讓彼此有更多時間交流互動，也才有機會走進植感大叔的日常生活，靜下心來欣賞日光推移歲月靜好，感受植物葉梢傳遞的燦然生命力。

 

 

【info】植感大叔的日常

add 台南市中西區南寧街 83 巷 30 號

tel 0919-055-995

time 週五~ 週日 12:00-15:00、17:30-21:00。

FB 植感大叔的日常

note 疫情期間為預約制，詳情請見網站。

文章經由 TRAVELER Luxe 旅人誌 同意刊登

 

 

來源：《TRAVELER luxe 旅人誌》10 月號

更多精彩內容請至 《TRAVELER luxe 旅人誌

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