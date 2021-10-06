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高鐵自由座開放准了 陳時中：下一波擬鬆綁運動免戴口罩

鉅亨網新聞中心
高鐵自由座開放准了 陳時中：下一波擬鬆綁運動免戴口罩。(圖：AFP)
高鐵自由座開放准了 陳時中：下一波擬鬆綁運動免戴口罩。(圖：AFP)
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高鐵自由座指揮中心陳時中口罩運動

國內防疫管制逐漸鬆綁，衛福部長陳時中今 (6) 日赴立法院備詢，會前指出，指揮中心已經通過高鐵 (2633-TW) 開放自由座，但不開放站票，後續還要經過行政院通盤討論，再公布上路，未來將進一步鬆綁口罩規範，目前朝向運動方向先開放。

台灣高鐵自 5 月 15 日起暫停提供自由座服務，迄今已 4 個多月，造成許多通勤族的困擾。陳時中指出，昨天指揮中心討論通過，高鐵原則上可恢復自由座，但仍未開放站票，相關管理會請高鐵公司嚴格來做，通過後，還要經過行政院通盤討論。

至於下一波口罩令鬆綁，陳時中預告，會朝著運動方面來做開放，還是要從能增進身心健康的方向來做起。

疫苗方面，鴻海創辦人郭台銘透露，本周還有兩批 BNT 疫苗到貨，合計約 160-180 萬劑；至於許多民眾等待施打的第二劑莫德納，陳時中也回應，很快就會來了，最近 2 天會向民眾報告。

根據疾管署統計，截至 4 日為止，全台累計接種 1682 萬 590 劑新冠疫苗，其中，AstraZeneca 接種 936 萬 5612 劑，莫德納接種 456 萬 2795 劑，高端接種 123 萬 4919 劑，BioNTech 接種 165 萬 7264 劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率為 57.67%，劑次人口比 71.72 (劑 / 每百人)。

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