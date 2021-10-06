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限電風暴釀新一波台商回台潮？經長：觀察至年底較明朗

鉅亨網新聞中心
限電風暴釀新一波台商回台潮？經長：觀察至年底較明朗。(鉅亨網資料照)
限電風暴釀新一波台商回台潮？經長：觀察至年底較明朗。(鉅亨網資料照)
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經濟部王美花台商限電供應鏈

中國日前執行「能耗雙控」無預警限電，嚴重衝擊台商大本營昆山及蘇州，也讓全球供應鏈繃緊神經，外界預期將再掀起一波鮭魚返鄉潮。對此，經濟部長王美花表示，事發至今時間還很短，廠商普遍抱持觀望態度，要長一點的時間來評估，預計觀察到年底比較明朗。

王美花今 (6) 日上午前往立法院經濟委員會備詢，多名立委關切中國限電對台商造成的影響，是否掀起第二波的台商返台熱潮？王美花答詢時表示，限電事件最近才發生，還要再看一陣子，現在廠商大多選擇轉單，抱持觀望態度。

王美花指出，推動投資台灣三大方案以來，台商有回來的都已經回來，會不會因中國這波限電再增加，需要比較長時間去評估，預計觀察至年底。經濟部目前確實有聽到廠商對於限電有些困擾，會進一步了解廠商採取什麼措施，積極來掌握。

立委追問，若台商掀起第二波返台潮，台灣目前的水、電、土地是否足以因應？王美花說，廠商回台規模大小不同，就產業別來看，半導體需要 2 至 3 年來評估，其他產業就比較容易解決。

王美花強調，經濟部原先就有在規劃產業園區、科學園區，同步盤點水電供應，若電力因台商返台增加而不足，備轉容量可能會跟之前盤點的不同，政府也會去進行電源開發，以因應新的需求。

至於台灣電力供應是否受到中國搶貨影響？王美花表示，我們有確保台灣的燃料保存量及價格，天然氣 70% 以上、煤 75% 以上都是長約，整體價格穩定，且根據《電業法》規定，台灣燃煤安全存量要達到 30 天，我們在這部分是有超前部署的。

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