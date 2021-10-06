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三商家購轉投資Tomod's 首開超市型藥妝店

鉅亨網記者王莞甯 台北
Tomod's首開超市型藥妝店。(圖：三商家購提供)
Tomod's首開超市型藥妝店。(圖：三商家購提供)
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三商家購藥妝超市零售tomods

連鎖超市業者三商家購 (2945-TE) 將於 10 月下旬掛牌上市，轉投資 Tomod's 特美事今 (6) 日開出全台首家超市型藥妝店，以社區中的複合型百貨定位，全力擴展新客群。

Tomod's 超市型藥妝店，銷售日用食品和保健商品占比達 50%，但同時導入銷售散米、散蛋、鮮奶、麵包和咖啡的服務，在藥妝同業中是首見。

三商家購進一步指出，Tomod's 此次也是首度與日本知名麵包品牌山崎麵包 Yamazaki 合作，導入多款烘焙商品，藉此強化消費者一站購服務，為 Tomod's 來台即將十周年設下里程碑。

三商家購日前已發表與 Tomod's 合作推出的美廉社複合店型，將保健保養品在店內占比拉高至 30%，有效帶動門市成長 5-10%，除了 Tomod's 超市型藥妝店推出，美廉社仍將持續進行既有店改裝，預計今年共完成改裝 50 家。

三商家購設下 2023 年達到總店數 1300 家的中期目標，長期達到全台 7761 個村里都有 1 家美廉社的目標，目前正透過美廉社、Tomod's 雙品牌齊頭並進的方式深入在地社區、提升集團在零售市場的競爭力。

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