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〈美股盤前要聞〉美將公布小非農數據 美股期貨下跌

鉅亨網編譯凌郁涵
美將公布小非農數據 美股期貨下跌(圖片：AFP)
美將公布小非農數據 美股期貨下跌(圖片：AFP)
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Merck葉倫通用SEC

美國今日將公布 9 月 ADP 小非農就業數據。美國 10 年期公債殖利率來到 1.552%。美股期貨週三 (6 日) 下滑，道瓊期貨跌 1.07%，標普 500 期貨跌 1.26%，那斯達克 100 期貨跌 1.48%。

1. 葉倫示警一旦聯邦債務違約 美國恐面臨經濟衰退

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (5 日) 重申，10 月 18 日就是最後期限，警告若國會無法在政府債務違約以前化解舉債上限僵局，美國將陷入經濟衰退。

過去幾周以來，葉倫不斷向眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schume) 釋出警告，稱美國恐無法如期在 10 月 18 日左右償還債務，要求國會應凍結或調高舉債上限，防止聯邦債務違約。

葉倫周二接受 CNBC 節目「Squawk Box」訪問時表示，10 月 18 日就是最終期限，身處在缺乏資源的情況下，無法支付帳單將釀成災難性後果。「我完全可以預期這會引發經濟衰退。」葉倫稱道。

2. Merck：與新加坡達成協議 將提供新冠口服藥物

美國藥廠 Merck & Co(MRK-US)(默沙東, 默克) 表示，已經與新加坡達成協議，未來將向其提供實驗性口服 Covid-19 抗病毒藥物 Molnupiravir。

Molnupiravir 目前仍待監管部門批准，美國製藥商周三 (6 日) 表示，一旦達到某些監管里程碑，將向新加坡提供藥物。

澳洲也已確認向 Merck 購買這一口服藥物。有報導稱，泰國、南韓、台灣和馬來西亞也一直在談判購買。

3. GM 宣布成立電池研發據點 鋰電池生產成本要降低 6 成

美國通用汽車 (GM-US)5 日宣布，該公司決定於 2022 年的中期、要在美國密西根州設立車用電池的研發據點，目標除了要把鋰電池的生產成本降低 6 成之外，也將進行全固態電池的研發作業。

通用汽車此舉是為了擴大電動車銷售，並加速電池研發腳步。通用汽車預計在 2022 年的中期展開新款電池的測試生產，主要目標為提升鋰電池的能量密度，並降低生產成本、拉長電動車的行駛里程。

在完成研發作業之後，將交由該公司與南韓 LG 化學所合資成立的工廠進行量產，目前新工廠正在美國俄亥俄州興建當中。

4. IMF：疫苗分配不均、通膨影響 今年全球經濟成長可能不到 6%

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二（5 日）表示，IMF 預計今年全球經濟成長將略低於 7 月預測的 6%，原因是疫情過後的債務、通膨與各經濟體復甦程度不一所致。

喬治艾娃說，美國與中國仍然是經濟成長的重要動力，義大利和歐洲的經濟成長也逐漸增強，不過其他地區的經濟成長仍在惡化。

喬治艾娃表示，大多數國家的通膨壓力預計將在 2022 年消退，但新興與開發中國家仍持續受到影響，她也警告，通膨持續升溫可能會導致利率快速上升與緊縮的金融環境。

5. SEC 稱不比照中國實施加密貨幣禁令

儘管美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 多次與幣圈爭鋒相向，但他周二 (5 日) 表示，美國不會效仿中國，祭出禁止國內使用加密貨幣等禁令，這番發言為加密貨幣短期反彈注入一劑強心針。

詹斯勒在眾議院聽證會被問到中國禁令問題時表示，美國政府的重點是確保該產業遵守投資人、消費者保護規則、反洗錢法規和稅法。聯準會 (Fed) 主席鮑爾也在 9 月底參議院聽證會上表示無意禁止虛擬貨幣

美國政府的言論為加密貨幣近期反彈帶來信心，CoinDesk 數據顯示，比特幣 24 小時內上漲 3.47%、 突破 5 萬美元關卡，報 51240 美元以太幣漲 1.24% 至 3432.41 美元

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