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葉倫示警一旦聯邦債務違約 美國恐面臨經濟衰退

鉅亨網編譯林薏禎
葉倫示警一旦聯邦債務違約 美國恐面臨經濟衰退 (圖：AFP)
葉倫示警一旦聯邦債務違約 美國恐面臨經濟衰退 (圖：AFP)
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葉倫舉債上限國會經濟衰退債務違約共和黨拜登

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周二 (5 日) 重申，10 月 18 日就是最後期限，警告若國會無法在政府債務違約以前化解舉債上限僵局，美國將陷入經濟衰退。

過去幾周以來，葉倫不斷向眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和參院民主黨領袖舒默 (Chuck Schume) 釋出警告，稱美國恐無法如期在 10 月 18 日左右償還債務，要求國會應凍結或調高舉債上限，防止聯邦債務違約。

葉倫周二接受 CNBC 節目「Squawk Box」訪問時表示，10 月 18 日就是最終期限，身處在缺乏資源的情況下，無法支付帳單將釀成災難性後果。

「我完全可以預期這會引發經濟衰退。」葉倫稱道。

從歷史上來看，美國從未發生過債務違約情況，經濟學家認為，一旦真的發生，可能打擊人們對於聯邦政府如期履約的信心。

葉倫說：「美國公債長期被視為地球上最安全的資產，且足以解釋美元在世界儲備貨幣的地位，若因為沒有如期支付帳單，導致這點受到質疑，這將是一個災難性結果。」

參院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 周一致函美國總統拜登(Joe Biden)，重申共和黨人不會幫助民主黨化解舉債上限僵局，拜登則抨擊若最終致使債務違約，共和黨人須為此負責。

截至周二上午，兩黨仍未達成共識。民主黨人計畫周二中午討論舉債上限問題，舒默警告，若無法及時解決問題，參議院可能必須在周末和休會期間繼續開會。

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