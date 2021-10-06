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〈台申請CPTPP〉鄧振中：日紐澳加對台友好 台灣入會機率大

鉅亨網新聞中心
台灣日前已正式申請加入CPTPP。(圖：AFP)
台灣日前已正式申請加入CPTPP。(圖：AFP)
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CPTPP行政院鄧振中日本

台灣及中國日前陸續申請加入 CPTPP，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中今 (6) 日指出，日本今年為輪值主席國，從近幾年台日建立的友誼來看，台灣入會的機會很大，且 CPTPP 也需要擴大組織的市場規模，於情於理相信日本都會幫忙，此外，紐澳及加拿大也都對台灣釋出友好態度。

鄧振中接受網路節目專訪表示，對於我國申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)，11 個會員國中，沒一個給我們潑冷水，反觀中方申請入會後，日本、澳洲、越南都潑冷水，顯見我們的鋪陳布局更為周到妥善，國際上較歡迎我們做事的方法。

鄧振中指出，就實質條件而言，台灣申請加入 CPTPP 當然優於中國，無論是市場開放程度、競爭公平度、重視弱勢與尊重人權方面，都遠較對岸更符合簽署加入的資格。

鄧振中提及，CPTPP 今年輪值主席是日本，對我方來說比較有機會。由於近年台日關係密切，雙方都願意幫助彼此，加上日方希望擴大組織影響力，他們了解台灣是完全靠競爭起來的市場經濟，與該協定符合。

鄧振中表示，這幾年台灣有困難，日本幫助我們，日本有困難，台灣也會幫忙，現在日本也認為 CPTPP 這個組織的市場規模要擴大，加上這幾年的友誼，相信日本會幫忙台灣。

鄧振中指出，疫情爆發後，國際間發現台灣在半導體供應鍵的重要性，相關代工占全球 7、8 成，重要地位提升，使得我們官員在與國際間接洽時得到較好的回應，對於台灣申請加入 CPTPP，除了日方外，澳洲、紐西蘭及加拿大對台灣都滿好的。
 

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