特斯拉大多頭稱自己已出清持股 認為比特幣可取代黃金

Social Capital 創辦人兼執行長 Chamath Palihapitiya 周三 (29 日) 表示，他已經拋售了自己持有的特斯拉 (TSLA-US) 所有股份，以籌集資金用於其他投資。此外，他還認為，比特幣已經有效地取代黃金。

一直看好特斯拉的 Palihapitiya，在周三的 Delivering Alpha 會議上表示，當他找到新的投資機會的時候，特斯拉的上漲使它成為一個很好的現金來源，因此他選擇在高檔清空部位。

他說：「我沒有無限的資金池。所以當我有這些想法時，必須從其他地方籌集資金。」

特斯拉去年大漲，直到今年年初到達 900.40 美元的 52 周高點，並於 2 月份下挫，之後進入長期間的動盪，於近期有所回彈。周三收於 781.31 美元，漲近 0.5%。

此外，他認為在通膨攀高之際，應持有避險資產，如比特幣或 Solana 等。Solana 近期上漲，並成為市值第六大的加密貨幣。

Palihapitiya 認為，比特幣已經有效地取代了黃金，這種情況還在持續，它的市值也會一直增長。

此前 Palihapitiya 公開表示，比特幣有朝一日可能達到 20 萬美元。比特幣周四由低點回彈至 43500 美元附近。

Palihapitiya 指出，在通膨偏高時，除了持有避險的非相關資產，另兩類他想擁有的資產，是每年至少成長 50% 的高成長企業，因為它能跑贏通膨，以及能夠產生現金的選擇，如礦業股。

Palihapitiya 是 Facebook 早期的高級主管，在推特上擁有超過 150 萬粉絲，先前也下注參與散戶針對 Gamestop 等股票的軋空行動。