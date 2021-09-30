 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

特斯拉大多頭稱自己已出清持股 認為比特幣可取代黃金

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
特斯拉大多頭稱自己已出清持股 認為比特幣可取代黃金(圖:AFP)
特斯拉大多頭稱自己已出清持股 認為比特幣可取代黃金(圖:AFP)
Tag
特斯拉比特幣Chamath Palihapitiya黃金高檔出清避險通膨

Social Capital 創辦人兼執行長 Chamath Palihapitiya 周三 (29 日) 表示，他已經拋售了自己持有的特斯拉 (TSLA-US) 所有股份，以籌集資金用於其他投資。此外，他還認為，比特幣已經有效地取代黃金。

一直看好特斯拉的 Palihapitiya，在周三的 Delivering Alpha 會議上表示，當他找到新的投資機會的時候，特斯拉的上漲使它成為一個很好的現金來源，因此他選擇在高檔清空部位。

他說：「我沒有無限的資金池。所以當我有這些想法時，必須從其他地方籌集資金。」

特斯拉去年大漲，直到今年年初到達 900.40 美元的 52 周高點，並於 2 月份下挫，之後進入長期間的動盪，於近期有所回彈。周三收於 781.31 美元，漲近 0.5%。

此外，他認為在通膨攀高之際，應持有避險資產，如比特幣或 Solana 等。Solana 近期上漲，並成為市值第六大的加密貨幣

Palihapitiya 認為，比特幣已經有效地取代了黃金，這種情況還在持續，它的市值也會一直增長。

此前 Palihapitiya 公開表示，比特幣有朝一日可能達到 20 萬美元比特幣周四由低點回彈至 43500 美元附近。

Palihapitiya 指出，在通膨偏高時，除了持有避險的非相關資產，另兩類他想擁有的資產，是每年至少成長 50% 的高成長企業，因為它能跑贏通膨，以及能夠產生現金的選擇，如礦業股。

Palihapitiya 是 Facebook 早期的高級主管，在推特上擁有超過 150 萬粉絲，先前也下注參與散戶針對 Gamestop 等股票的軋空行動。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
特斯拉US-TSLA
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞