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通用汽車全速衝刺電動車 力拼2030年營收翻倍成長 追趕特斯拉

鉅亨網編譯段智恆
通用汽車衝刺電動車 力拼2030年營收翻倍成長 追趕特斯拉 (圖片：AFP)
通用汽車衝刺電動車 力拼2030年營收翻倍成長 追趕特斯拉 (圖片：AFP)
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通用電動車特斯拉電動皮卡自駕轉型產業營收

通用汽車 (GM-US) 周三（6 日）宣布新的營收目標，計畫讓年營收在 2030 年翻倍為 2,800 億美元，並訂下 12% 至 14% 的營業利益率目標，全力朝全電動車轉型，力拚超車特斯拉 (TSLA-US)。

並實現業務多元化，不只是銷售汽車與卡車

通用汽車發言人表示，2,800 億美元的年營收目標是基於公司近年來約 1,400 億美元的滾動平均值得出。通用汽車去年營收接近 1,225 億美元，較 2019 年下降 10.8%，主因是疫情之初關閉工廠，去年營益率為 7.9%。

通用汽車執行長巴拉 (Mary Barra) 表示，過去五年的投資換來目前的收穫，對公司未來營收成長有信心，她預計未來大部分的營收成長將來自新業務與服務型業務，而傳統汽車業務將「適度成長」。

巴拉說：「尤其是在一開始的時候，我們看到電動車銷量在增加，因此我們看到在電動車方面，接著是訂閱以及服務等不斷成長的巨大商機。」

通用汽車為期兩天的投資人會議包括周四（7 日）的產品測試，預計提供一個「明確的戰略」，好說服投資人以看待特斯拉這般新創科技公司的角度，評估通用汽車未來的成長。目前特斯拉市值超過 7,500 億美元，通用汽車則為 790 億美元

2030 年北美、中國 5 成工廠可生產電動車

通用汽車在投資人會議上表示，將迅速擴大電動車製造規模，讓北美與中國有超過一半以上的工廠能生產電動車，但目前通用在北美的車廠僅有兩家有能力生產電動車，不過該公司表示，計畫在 2023 年至少會讓三家傳統車廠轉型。

通用汽車總裁 Mark Reuss 表示，公司很快會宣布第二座電動卡車裝配廠的好消息，而第一批電動皮卡，包括不久後上市的 GMC 純電悍馬電動皮卡，將在底特律車廠生產。

通用汽車說，到 2025 年，公司將在電動與自駕汽車領域投資 350 億美元，屆時全球電動車年銷量將達到 100 萬輛，終極目標是在 2035 年成功轉型成純電汽車製造商，並且超越特斯拉成為美國電動車市場的霸主，但兩位高層並未透露具體日期。

通用汽車同日宣布，新款電動車 Silverado 將在明年一月的消費電子展（CES）上亮相，並透露目前正在開發一款售價約 3 萬美元的雪佛蘭 SUV，不過尚未確切說明銷售日期細節。

Reuss 受訪時對記者說：「通用汽車在電動卡車領域已無人能出其右，你會看到我們已經達成目標。」

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