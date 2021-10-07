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〈能源盤後〉普丁發話 增加對歐供應量 美天然氣挫逾10% 原油跌近2%

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉普丁發話 增加對歐供應量 美天然氣挫逾10% 原油跌近2% (圖片:AFP)
〈能源盤後〉普丁發話 增加對歐供應量 美天然氣挫逾10% 原油跌近2% (圖片:AFP)
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OPEC石油汽油天然氣原油

週三 (6 日) 交易，天然氣期貨價格自前一日登上的 2008 年以來最高價位重挫 10% 以上，主因俄國總統普丁 (Vladimir Putin) 稱俄國將提高對歐洲的供應量，緩解歐洲遭受的全球能源緊縮衝擊。

路透報導，普丁表示，對歐洲銷售的天然氣可能會創下歷史新高，且透過烏克蘭運至歐洲的天然氣流量，可能會超過俄國國營天然氣公司 Gazprom 與烏克蘭基輔的契約。批評者曾指責俄羅斯阻止供應。

FOREX.com 和 City Index 全球研究主管 Matthew Weller 表示週三「為能源緊張的歐洲國家帶來了一些好消息，因為俄國提高對歐洲的天然氣出口量。這些新聞至少暫時打破眾所周知的天然氣價格漲勢。」

這些言論讓歐洲天然氣價格崩跌。歐洲天然氣價格在週三早盤飆升近 40% 之後，急轉直下，最終跌逾 6% 至每撒姆（therm）282.68 便士。美國天然氣期貨價格也下跌。

  • 11 月交割的天然氣期貨價格下跌 64 美分或 10.1% ，收每百萬 Btu 5.675 美元，為 2020 年 9 月以來最大單日跌幅。該期貨價格週二收在 6.312 美元，為 2008 年 12 月以來最高收盤價。

先前俄羅斯限制供應被認為是歐洲天然氣價格飆升的因素之一。FactSet 的數據顯示，今年迄今英國天然氣期貨價格暴漲 400% 以上。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「隨著冬季接近，全球天然氣庫存水位低下，已推升了實體市場的需求，但同時供應卻一直遲於對應。」

他說：「由於罷工導致法國一些核電廠發生非計畫中的停電，也是昨日歐洲電價上漲的原因之一，並支撐了現貨市場的天然氣需求。」

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 表示，儘管普丁週三發表此番言論，但「這場自歐洲到中國的能源危機離結束的時間尚遠。」

原油期貨價格也走跌。 Moya 表示，油價的​​每一次下跌都將是「能源交易商的買進機會，因為美國不會大幅增加產量，而且明年的經濟活動預計會回暖。」

  • 11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.50 美元或 1.9%，收每桶 77.43 美元。週二該期貨創 2014 年 10 月 21 日以來最高收盤價。
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.48 美元或 1.8%，收每桶 81.08 美元，自週二收創的近 3 年高點下滑。週二該期貨創  2018 年 10 月 10 日以來最高價。

據英國《金融時報》週三報導，美國能源部長 Jennifer Granholm 提議釋出政府的戰略石油儲備 (SPR)，以協助抑制汽油價格漲勢。她在英國《金融時報》能源轉型戰略峰會上表示，不排除禁止原油出口的可能性。

EIA 庫存報告

與此同時，EIA 週三公布，美國上週 (10/1 止) 原油庫存增加 230 萬桶，為連續第二週上升。另外，汽油庫存增加 330 萬桶、蒸餾油庫存下降 40 萬桶。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示：「我們開始看到數週前颶風衝擊造成的供應中斷已有所緩解。」

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (10/1 止) 美國原油庫存增加 20 萬桶、汽油庫存將減少 70 萬桶，蒸餾油庫存將減少 170 萬桶。

API 週二稍晚公布，上週 (10/1 止) 美國原油庫存增加 95.1 萬桶、汽油庫存將增加 370 萬桶，蒸餾油庫存將增加約 34.5 萬桶。

施耐德電氣全球研究與分析經理 Robbie Fraser 表示：「雖然庫存報告中，通常首重原油庫存量，但由於供暖需求可能增加，未來幾個月蒸餾油庫存將成為密切觀察指標，因為該需求與歐洲和東亞等市場的天然氣價格創歷史新高有關，這可能使柴油 / 燃料油等過去沒有競爭力的選擇，變成有經濟效益。」

俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週增加 150 萬桶，美國總石油產量增加 20 萬桶至每日 1130 萬桶。

其他能源商品交易
  • 11 月交割的汽油期貨價格下跌 2.1% ，收近每加侖 2.308 美元
  • 11 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 2.442  美元
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