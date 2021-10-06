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每天飆20%漲幅？歐洲天然氣突破100歐元後急速衝高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
每天飆20%漲幅？歐洲天然氣突破100歐元後急速衝高 (圖:AFP)
每天飆20%漲幅？歐洲天然氣突破100歐元後急速衝高 (圖:AFP)
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天然氣歐洲通膨能源危機冬季煤炭

歐洲基準天然氣價格本周繼續上漲，周二 (5 日)、周三連續飆升至新的紀錄高位，原因是冬季前供應擔憂，推動能源商品上漲。

由於歐洲和亞洲的天然氣和煤炭價格上漲，以及法國的核能發電到期，代表歐洲基準的荷蘭 TTF 天然氣價格繼續飆升，周二首度突破至每兆瓦時 (MWh) 100 歐元以上。

分析人士說，能源危機仍在繼續惡化，而且看不到立刻緩解的跡象。

Energi Danmark 在周二的報告中指出，由於擔心冬季供應減少，市場上的極度緊張情緒仍在繼續，不僅期貨合約再創歷史新高，而且一切看起來都可能推升本周續漲。

根據交易網站，荷蘭 TTF 天然氣 11 月期貨價格周二大漲 22%，至 117.9 歐元，隨後周三再漲逾 25%，盤中甚至已經來到 161 歐元，毫無止跌跡象。

荷蘭天然氣11月期貨走勢(圖表取自)
荷蘭天然氣 11 月期貨走勢 (圖表取自 theice.com)

交易商表示，短期內所有能源價格—煤炭、石油、天然氣、電力都在上漲，漲勢沒有絲毫緩和。

Refinitiv 天然氣分析師 Xun Peng 指出，與前一天相比，西北歐日前基本面仍然相對緊張，從俄羅斯經由 Mallnow 管道流入歐洲的實物氣體流量為 120 GWh / 天，明顯低於 9 月下旬的 540 GWh / 天。

摩根士丹利周二發布報告，認為天然氣漲勢有望本月結束，認為俄羅斯目前正在補庫存，完成這一過程的最後期限是 10 月下旬，這意味著對歐洲的額外供應最遲應該會在 11 月釋出。

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