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〈美股熱門股〉與Target合推先買後付 Affirm漲20% Palantir奪美軍大單勁揚

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉Target合推先買後付 Affirm漲20% Palantir奪美軍大單漲逾1%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉Target合推先買後付 Affirm漲20% Palantir奪美軍大單漲逾1%(圖片：AFP)
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Affirm 分期貸款服務獲 Target 百貨採用 飆漲 19.95%

美國金融科技公司 Affirm(AFRM-US) 周三（6 日）在大型零售百貨 Target(TGT-US) 宣布攜手推出先買後付（Buy Now, Pay Later, BNPL）分期貸款服務後，股價狂飆 19.95% 至每股 133.70 美元，盤後續揚。

Affirm 發言人證實這項合作，並表示根據公司進行的一項調查，超過一半美國民眾有意願在年底購物季使用 BNPL 服務。

Target 表示，客戶可以先向 Affirm 申請服務，之後購物結帳便可選用 Affirm 支付費用按月還款，由於 Affirm 不會收取滯納金或其他隱藏費用，所以支付金額不會超出實際購物金額。

加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）預估，BNPL 將使 Target 的零售轉換率提高 20% 至 30%，每筆訂單平均價格（average ticket size）提高 30% 到 50% 。

Palantir 奪美軍大單 上漲 1.59%

數據分析公司 Palantir(PLTR-US) 周三宣布獲得美國陸軍價值 8.23 億美元的「不定期交貨、不定數量」（IDIQ）合約，為軍隊提供數據及分析軟件，消息激勵股價上漲 1.59% 至每股 23.58 美元

Palantir 將部署 Palantir Gotham 平台，利用多個安全分類的分析平台與全球聯合情報數據結構，為全球陸軍情報用戶提供服務。

花旗分析師 Tyler Radke 表示，由於 Palantir 的合約不定期交貨且不定數量，因此很難量化，而且總交易價值還可能包括外包給其他供應商的硬體、感應器與外部設備採購費用，他認為，合約帶來的效益已反映在財測中。

此外 Radke 表示，Palantir9 月的訂單相當清淡，計畫在此消息後出售該公司股票，因為合約不會對長期估值有顯著影響，給予該股賣出（Sell）評等與每股 18 美元的目標價。

Coinbase 受惠比特幣價格攀升 勁揚 4.29%

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 受惠周三比特幣價格漲勢，股價水漲船高，收盤漲 4.29%，以每股 250.38 美元作收。

Oppenheimer 分析師 Owen Lau 表示，Coinbase 第三季的交易量與總營收有望優於市場預期，並指出該股票有 18% 的潛在上漲空間、總營收有 11% 的成長幅度，給予 Coinbase 股票「優於大盤」（Outperform）評等，目標價定在每股 444 美元

此外，高盛也重申對 Coinbase 股票的買入（Buy）評等，同樣也看好第三季財報能繳出亮眼的成績單。JMP Securities 上月給予 Coinbase「優於大盤」評等，目標價訂為每股 300 美元

比特幣周三飆升至將近五月來最高點，市場人氣持續改善，部分原因是億萬富豪索羅斯（GeorgeSoros）證實旗下避險基金正在交易比特幣，不過該基金執行長執行長 Dawn Fitzpatrick 表示公司擁有的比特幣不多。

截稿前，根據 Coindesk 數據，比特幣報 55,087 美元，24 小時內漲 6.43%。

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