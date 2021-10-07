IMF估通膨將在明年消退 但供應瓶頸恐延長通膨持續時間

國際貨幣基金（IMF）周三（6 日）表示，通膨應該在今年秋季見頂，並在 2022 年年中回落至疫情前的水準，但供應短缺問題可能使通膨在更長時間內保持高位。

IMF 預測，已開發國家的通膨率將在 2021 年秋季達到 3.6% 的高峰，並在 2022 年年中降至約 2%，而新興市場與開發中國家的通膨率則將達到 6.8% 的高點，隨後在明年降至 4% 左右。

IMF 在「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告中一篇標題名為「通膨恐慌」（Inflation Scares）的章節中寫道：「已開發國家與開發中國家的房價大幅上漲，長期供應鏈短缺，再加上新興市場食品價格上漲與貨幣貶值，通膨可能會在一段時間內保持高點。」

IMF 表示，近期通膨攀升的原因是，壓抑的需求與財政及貨幣刺激政策下累積的儲蓄、快速上漲的大宗商品價格、生產投入短缺與供應鏈瓶頸等因素造成。

自疫情爆發以來，全球糧食價格上漲 40%，嚴重衝擊低收入國家，此外包括美國在內的一些已開發國家也受疫情影響，休閒旅遊業、飯店業、零售業等行業薪水明顯上漲。

不過 IMF 報告指出，薪水成長會伴隨著工時縮短，而且到 2021 年年中，幾乎沒有任何跡象表明整體經濟範圍內的薪水成長會加速。

IMF 表示，有獨立央行、可信貨幣政策且溝通良好的國家，通膨預期往往會受到良好控制，而通膨加速升溫往往與匯率大幅貶值有關，特別常見於新興市場。此外報告也指出，已開發國家在通膨上升前，往往有巨額財政赤字。