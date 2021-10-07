 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

【Wen姐筆記】止跌關鍵日 半導體航運土洋大戰 16500站穩卡要緊

Wen姐
止跌關鍵日 半導體航運土洋大戰 16500站穩卡要緊。(圖：AFP)
止跌關鍵日 半導體航運土洋大戰 16500站穩卡要緊。(圖：AFP)
Tag
台股盤前盤勢

台股昨日再度上演開高走低，外資賣超擴大，雖然內資國家隊與投信聯手，但加權指數依舊收低，以 16393.16 點作收，成交值縮至 2907 億元。所幸昨日未再破低，加上美股中場後翻紅走高，今日可望成為多頭止跌關鍵日。盤面人氣指標半導體與航運，明顯呈現土洋大戰，多方今日首要之務為站穩 16500 點城池! 多空強弱關鍵仍觀察 16520 點。關鍵點位為 16353、16445 與 16588 點。

多方如欲展現反攻企圖，16400 點城池務必得儘速收復，16400 點兩端哨站為 16422 與 16386 點。而南端 16353 點，則不宜再棄守，否則反彈恐有氣無力。多方如能闖過 16445 點與 16500 點城池，止跌有望，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，但短多如果要展現強勢，關鍵位置仍為 16555 與 16600 點城池間，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。

但如 16353 點未能守穩，仍需提防還有停損賣壓出籠，恐回測 16300 點城池與 16258 點，16300 點兩端哨站為 16282 與 16323 點，如未能挺住，獵殺紅色 10 月警報持續! 如失守 16258 點，需提防南下列車加速，續往 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入年線與 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方再度往 16000 點摜壓。

盤面上各人氣族群，各有各的困擾，台積電面臨年線保衛戰，國家隊力抗外資提款賣壓，而面臨融資斷頭的航運族群，則意外有外資回補買盤承接。短線上台股要止跌，三日不破低、站上五日均線為必要條件，不論大盤與個股都適用。在土洋大戰時，投資人更得多加留意，不僅得選對邊，更得留意在未見明確止跌訊號時，別急著進場搶短多，以免被流彈波及! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞