【Wen姐筆記】止跌關鍵日 半導體航運土洋大戰 16500站穩卡要緊

台股昨日再度上演開高走低，外資賣超擴大，雖然內資國家隊與投信聯手，但加權指數依舊收低，以 16393.16 點作收，成交值縮至 2907 億元。所幸昨日未再破低，加上美股中場後翻紅走高，今日可望成為多頭止跌關鍵日。盤面人氣指標半導體與航運，明顯呈現土洋大戰，多方今日首要之務為站穩 16500 點城池! 多空強弱關鍵仍觀察 16520 點。關鍵點位為 16353、16445 與 16588 點。

多方如欲展現反攻企圖，16400 點城池務必得儘速收復，16400 點兩端哨站為 16422 與 16386 點。而南端 16353 點，則不宜再棄守，否則反彈恐有氣無力。多方如能闖過 16445 點與 16500 點城池，止跌有望，16500 點兩端哨站為 16488 與 16520 點，但短多如果要展現強勢，關鍵位置仍為 16555 與 16600 點城池間，16600 點兩端哨站為 16588 與 16626 點。

但如 16353 點未能守穩，仍需提防還有停損賣壓出籠，恐回測 16300 點城池與 16258 點，16300 點兩端哨站為 16282 與 16323 點，如未能挺住，獵殺紅色 10 月警報持續! 如失守 16258 點，需提防南下列車加速，續往 16200 點回測，16200 點兩端哨站為 16188 與 16222 點，棄守則進入年線與 16000 點保衛戰警戒。16153 為 16000 點保衛戰最後防線，16100 點兩端哨站為 16083 與 16123 點，如再棄守需提防空方再度往 16000 點摜壓。

盤面上各人氣族群，各有各的困擾，台積電面臨年線保衛戰，國家隊力抗外資提款賣壓，而面臨融資斷頭的航運族群，則意外有外資回補買盤承接。短線上台股要止跌，三日不破低、站上五日均線為必要條件，不論大盤與個股都適用。在土洋大戰時，投資人更得多加留意，不僅得選對邊，更得留意在未見明確止跌訊號時，別急著進場搶短多，以免被流彈波及! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)