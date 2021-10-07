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〈商品報價〉中印歐狂搶煤 BCI狂飆7%衝破萬點大關

鉅亨網新聞中心
〈商品報價〉中印歐狂搶煤 BCI狂飆7%衝破萬點大關。(圖:慧洋提供)
〈商品報價〉中印歐狂搶煤 BCI狂飆7%衝破萬點大關。(圖:慧洋提供)
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煤炭鐵礦砂散裝航運BDIBCIBPIBSI印度缺電搶煤

歐洲、中國與印度搶煤效應，加上塞港未解，使海岬型運費指數 (BCI) 周三 (6 日) 一舉衝破萬點大關，來到 10475 點，漲幅達 7.41%；帶動波羅的海綜合指數 (BDI) 上漲 238 點，或 4.4% 至 5647 點，續站 13 年高點。

大宗商品需求熱絡，海岬型船供不應求，平均日租金衝破 8 萬美元之後繼續大漲 5993 美元至 86870 美元，使 BCI 指數突破萬點，揚升 723 點至 10475 點，為 13 多年來首次。

BIMCO 首席航運分析師 Peter Sand 表示，今年以來的貿易型態改變，以及中國港口堵塞、巴西鐵礦石出口量大，全球對燃料煤的需求，都是促使海岬型需求居高不下的原因。

值得注意的是，不僅歐洲與中國搶煤保供，印度缺電問題也浮出檯面，甚至更為嚴重。印度約七成電力靠燃煤發電，但傳出發電廠的煤炭庫存量平均只剩四天，逾半數發電廠也已發出中止運轉的警戒。

Peter Sand 認為，今年接下來的時間，BDI 指數與海岬型市場將持續攀升，主要驅動力就是為了滿足印度與中國的煤炭進口。

相較之下，散裝中小型船則偏弱，巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 15 點，或 0.38% 至 3903 點，觸及逾 3 周低點；平均日租金減少 129 美元至 35130 美元

超輕便極限型運費指數 (BSI) 微漲 6 點，或 0.18% 至 3388 點。

散裝業者表示，海岬型船再漲下去，租家可能會考慮以兩艘巴拿馬型船替代一艘海岬型船，而穀物運輸旺季也將近，接下來中小型散裝船運價可望快速攀升。

鐵礦砂部分，天津港進口價維持 117.8 美元不變；連續月紐約鐵礦石上漲 0.21% 至 117.55 美元

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