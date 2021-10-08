〈商品報價〉海岬型運價堅挺 BDI連4漲

海岬型船運價堅挺，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 續漲 3 點，或 0.05% 至 5650 點，連續第四個交易日上漲，站穩 13 年高點。

鐵礦砂、煤炭等大宗商品交易熱絡，促使海岬型運費指數 (BCI) 攀升 10 點，或 0.1% 至 10485 點，平均日租金增加 83 美元至 86953 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 19 點，或 0.49% 至 3884 點，摔至三周以來低點；平均日租金減少 177 美元至 34953 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 最新報告指出，BCI 這波飆漲歸因於大西洋航線運費的顯著增長；而中國十一假期導致巴拿馬船的銷售放緩，東半球的運價也下滑，因此 BPI 呈現相對弱勢。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 揚升 16 點，或 0.47% 至 404 點，觸及一個月新高。

鐵礦砂偏弱震盪，天津港進口價維持 117.8 美元不變；連續月紐約鐵礦石下跌 0.09% 至 117.45 美元。巴西礦業巨擘淡水河谷樂觀鐵礦砂後市，表示鐵礦石市場將更加平衡，不會出現供應過剩，預計短期內將出現波動，鐵礦石市場仍將相對吃緊。