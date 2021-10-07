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英特爾擴產計劃放棄英國 季辛格：歐盟是主要目標

鉅亨網編譯張博翔
英特爾擴產計劃放棄英國 季辛格：歐盟是主要目標（圖：AFP）
英特爾擴產計劃放棄英國 季辛格：歐盟是主要目標（圖：AFP）
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半導體產業台灣產業美國產業晶片短缺英特爾季辛格歐洲英國全球產業

英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周三 (6 日) 表示，由於英國去年脫歐，預計未來將不會考慮在英國建廠，轉以歐盟為目標。

季辛格表示，在英國脫歐前，英國本來是英特爾會考慮的國家，如今將會更關注歐盟國家。目前英特爾已收到大約 70 份來自歐盟 10 個不同國家 / 地區提供的設廠提案，其希望能在今年底前就設廠地點達成共識，並得到歐盟的支持。

英特爾希望在全球晶片短缺打擊汽車業等供應鏈情況下，致力於提高產能。季辛格先前說，儘管預估明年晶片短缺情況將逐步改善，但 2023 年前仍難以平息該危機。

季辛格表示，這場短缺危機表明，美國和歐洲的晶片需求過度依賴亞洲，並敦促美國、歐洲政府提供補貼鼓勵半導體業在當地擴產。目前全球晶片近 7 成由台積電 (2330-TW) 與韓國三星電子所囊括，美國晶片產能僅 12%。

為了提高亞洲以外地區產能以分散地區風險，英特爾計劃將在未來 10 年投資高達 950 億美元，在歐洲擴建晶圓廠，且提高美國的產能。

不過，亞洲晶片製造成本仍相對較低，英特爾的競爭對手也正持續砸錢提高產能。台積電已宣布未來三年將斥資 1000 億美元擴產，三星也不甘示弱砸下 2050 億美元

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