〈房產〉相隔8年 住展風向球9月轉爲綠燈多頭格局趨勢不變

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，9 月分數續增至 42.2 分，較 8 月上升 4.2 分，分數爲連續三個月走升，對應燈號則亮出「綠燈」；這是住風向球自 2013 年 5 月之後、睽違 8 年多來首次重返綠燈。

住展研發長何世昌表示，近期台灣央行、金管會持續出手打房，有助於抑制過熱的房市，讓市場從「大火快炒」趨向於「文火慢燉」。然而，調控措施雖能降溫，但無法扭轉房價上漲趨勢，在土地與營造成本居高不下，以及通膨疑慮未能消退的環境下，預料房價仍會持續上漲，多頭格局也不易改變。

何世昌指出，新建案市況在 5 月本土疫情大爆發時一度停滯，但疫情趨緩後市況快速反彈，這顆綠燈可說是「雖遲但到」，近期無論買、賣雙方進場信心均顯著成長，推案量與成交量均強勁上揚，將風向球一舉推至綠燈。

由於延推案量挹加上 9 月為傳統購屋旺季，建商卯足全力大舉推案，預售屋推案量一口氣衝至千億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 大同「三豐雲極」、「城心曜曜」和「宏國大道城 B 區」、南港「國泰悠陽」、文山「元利森活莊園」、新北市 - 板橋「新美齊画世代」、三重「漾時光」與「亞昕淳白」、泰山「鴻承知青」、淡水「好風光 II」、土城「有富富玉」、桃園市 - 中壢「W 站前」、大園「寶台 A17」、新竹縣 - 竹東「星都匯」等案。

9 月新釋出的成屋案戶數連袂增長至約 700 戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 士林「陽明松疆」、新北市 - 林口「交響苑」、淡水「麗寶. 微風別墅」等案。

何世昌指出，雖然新開賣的建案並不少，但因市場需求面強勁，9 月待售住宅建案個數跌破 1300 個，分數因此上揚。但在議價率的部份，分數卻不升反降；由於建案開價跳漲太快的緣故，9 月份北台灣新建案平均議價率微升至 12.1％。近幾個月以來，平均議價率雖然有增有減，但預期預售屋實價登錄上路日久之後，議價率長期走勢將會縮小。