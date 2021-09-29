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〈房產〉低利及資金潮助攻 民眾看漲房價比例驟升並創14年來新高

鉅亨網記者張欽發 台北
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(鉅亨網記者張欽發攝)
永慶房產集團業務總經理葉凌棋。(鉅亨網記者張欽發攝)
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永慶央行購屋

隨本土疫情趨緩，消費者恐慌情緒降溫，根據永慶房屋調查消費者對今年第四季國內景氣的看法，33% 消費者看好第四季景氣，看好比例較上一季上升 14 個百分點。全台認為房價看漲的比例由上季的 42% 大增 21 個百分點至 63%，創下 2008 年第二季以來新高紀錄。

根據調查結果顯示，53% 消費者認為，2022 年上半年前是最佳購屋時機，29% 消費者認為 2021 下半年就是購屋好時機，而有 24% 消費者則是認為 2022 上半年，顯示在低利率、寬鬆貨幣政策的大環境不變下，部分消費者認為從現在開始就可以進場購屋，另一方面也有消費者認為疫苗施打涵蓋率持續增加的狀況下，將可獲得更多的保護，疫情將更穩定受控，2022 上半年正是最佳購屋時機。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，依目前交易量推估，2021 年全年交易量有望創 8 年新高，預估約在 33.3-34.6 萬棟之間，與 2020 年相比成長 2-6%。

全台在疫苗施打覆蓋率逐步提升的狀況下，疫情有趨緩的跡象，有助於房市信心回溫，加上低利環境與資金潮助攻，自住、置產等需求增溫，挹注房市交易，此外，國內外通膨蠢蠢欲動，不動產資產價值成為通膨洪流下之保值首選，推升購屋需求穩定成長。

葉凌棋指出，隨著購屋需求增溫，七大都會區房價都呈現上漲趨勢，以近一年的房價來觀察，自 2020 年第三季至 2021 年第三季各季的房價變動來計算年度累積漲幅，可以發現除了雙北市外，其餘五大都會區年度累計漲幅均超過 1 成，而新竹、台南年度累積漲幅逾 2 成最多，顯見近一年國內房價漲勢明顯。

葉凌棋指出，全台疫情爆發以及實價登錄 2.0 、房地合一 2.0 已於 7 月上路，短期投機退出市場，讓第三季交易量較去年同期減少。不過，隨疫情逐漸穩定，全國防疫警戒降回二級，加上疫苗施打日益普及，民眾恐慌情緒降溫，房市買氣有逐步回溫的跡象，觀察近兩個月的房市交易量已逐步回到疫情前水準。

雖然央行在第三季理監事會再度出手管控房市，祭出選擇性信用管制，針對自然人貸款第二戶取消寬限期，以及降低購地貸款與工業區閒置土地貸款的成數，不過，對一般民眾而言，自住、置產不受影響，若後續全台疫情發展沒有急遽轉變，預期第四季房市交易量仍可期待。

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