〈房產〉房市9月交易持平8月 高雄交易最活絡

隨疫情逐漸平穩，9 月房市交易量仍維持相對高檔水準，信義房屋統計 9 月前 28 天全台門市交易狀況，交易量與 8 月持平，月增約 2%，且較去年同期增加 5%，表現最好的是高雄市，交易量月增與年增幅度都超過 3 成，反映當地房市交易熱絡。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，9 月房市延續 8 月買氣持續回流，房市交易量維持高檔，一方面疫情緩和後遞延買盤回流，一方面通膨題材仍持續發酵，民眾對於房價看法相對樂觀，加快購屋決策速度，尤其一手市場的交易活絡，產生一二手市場連動狀況，當一手市場價格推升後，也會帶動周邊中古屋的市場交易更為活絡，另外，特定地區也受到發展題材帶動，交易量明顯超越大盤表現。

在全台主要都會區部分，台北市交易量較去年同期增加約 8%，較上月微幅增加約 4%，首購比例較上月略微增加，新北市則是交易量較去年同期持平，但年減約 6%，總價 1000-1500 萬元仍是市場成交主力，成交占比約 1/3，桃園市則是交易量較去年同期持平，但較上月小增約 4%，新竹地區的交易量維持高檔，較上月持平但年增逾 2 成，整體而言，北部地區房市和 8 月相近且已經回到疫情前的水準。

台中交易量月減 8% 且年減 9%，台南市則是短期市場基期已高，9 月房市略為降溫，年減約 2 成，且月減 18%，高雄市則是表現最亮眼的都會區，年增與月增幅度都超過 3 成，高雄市 9 月以低總價 500-700 萬元以及 1000-1500 萬元的產品，成交占比增加較為顯著。

曾敬德表示，央行 9 月已經將選擇性信用管制措施升級，並且降低土融成數，避免過多資金投入房地產市場，不過當前市場氛圍仍相對樂觀，第四季又是房市旺季，短期內房市趨勢並未出現太多變化，不過須留意一旦高房價成為社會問題，主管機關勢必得提出新的房市政策因應。