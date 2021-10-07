BMW確保電池供給 宣布投資鋰提取新創企業Lilac Solutions

德國汽車大廠 BMW 週三 (6 日) 表示，為確保電動車用電池所不可或缺的鋰金屬能夠有良好的生產效率，投資從事鋰金屬提取技術的新創公司 Lilac Solutions。

鋰 (Lithium) 的提取技術吸引愈來愈多的企業加入研發競爭，希望能降低成本、用少量的水來快速提取，而 Lilac Solutions 就是其中一家。

目前 BMW 調度鋰礦是與中國的贛鋒鋰業等公司合作，這些企業仍使用傳統方法來生產鋰。

不過 Lilac Solutions 的鋰生產技術據稱可提升全世界的鋰金屬產量，有助應付日益高漲的電動車需求。

BMW 的創投基金部門高層表示，在鋰礦取得方面，可期待出現對環境更為友善的提取方式。

除了 BMW 之外，南韓 SK Materials 和日本大型貿易商住友商事 (Sumitomo Corporation) 的投資部門，也都參與這次 Lilac Solutions 的募資。

雖然 BMW 沒有透露投資金額，但是依照該公司向當局所提出的文件，全部投資人的出資總額還未滿 2000 萬美元 (約新台幣 5.6 億元)。