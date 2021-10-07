亞洲首富搶下經營權 7-Eleven印度首家門市孟買開張 

亞洲首度安巴尼 (Mukesh Ambani) 將把 7-Eleven 便利商店帶進印度，首家門市本周六在孟買郊區開張，此舉將讓安巴尼已然龐大的零售帝國進一步擴張。

負債累累的印度超市巨擘未來零售 (Future Retail，FRL) 終止與 7-Eleven 的協議不過幾天，安巴尼的信實零售公司 (Reliance Retail) 就迅速與後者簽署特許經營協議，但雙方未透露合作金額。

信實零售說，首家門市本周六在孟買郊區 Andheri East 開幕，之後將以這個金融中心為基地加速擴張。

未來零售是印度最大實體零售業者之一，但目前負債累累。該公司本周二表示，由於無力開設 7-Eleven 品牌門市、也無法支付授權費，將終止 2019 年和 7-Eleven 母公司 7&i 控股達成的協議。

為了爭搶未來零售寶貴的資產，安巴尼和美國電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 正在對簿公堂。印度法院 9 月 27 日批准未來零售母公司未來集團 (Future Group) 徵詢股東同意，股東已經同意把資產出售給信實，但交易遭亞馬遜阻撓。

安巴尼正積極拓展零售業務，信實去年一共在印度新增 1500 家門市，總門市數量已經接近 1.3 萬家。

針對與信實的合作，7-Eleven 總裁兼執行長 Joe DePinto 說：「印度是全球第二大國家，經濟成長傲視許多國家。我們身為全球最大超商業者，現在是進軍印度市場的好時機。」