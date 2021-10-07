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大摩策略師：美股暴跌20%的可能性確實存在

鉅亨網編譯凌郁涵
大摩策略師：美股暴跌20%的可能性確實存在(圖片：AFP)
大摩策略師：美股暴跌20%的可能性確實存在(圖片：AFP)
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美股修正科技股估值

據報導，大摩美股策略師 Mike Wilson 在約兩週前就曾警告表示，美股暴跌 20% 的可能性確實存在。從那以後，標準普爾 500 指數經歷了不少波動，但仍保持在歷史高位附近。對此，Wilson 仍維持謹慎的態度，並重申股市將會出現修正。

報導指出，隨著債券拋售步伐加快，以及全球供應鏈瓶頸加劇，類似 Wilson 這樣的觀點似乎更多能被市場接受。他認為，如今被壓抑的消費者需求已經逐漸消退，財報季其實很難壓抑住通膨的擔憂。

Wilson 在接受採訪時表示：「我們正處於這個週期中期轉型的最後階段，這個階段中我們會看到經濟增長放緩，以及市場修正。」

雖然標準普爾 500 指數的本益比已經下滑至 20 倍，但 Wilson 預計近期內將進一步下跌至 18 倍。再加上企業獲利下降的可能性，他認為近期股價處於創紀錄的高點並不太合理。

Wilson 說道：「我們一直都預估市場會出現由科技股所引領的 10-20% 的修正。我們認為這些公司的獲利預測太高。」

Wilson 表示，散戶一直非常有的有韌性，但是，如果最終他們發現逢低買進不再起作用，下一次他們就不會再逢低買進。這就是幾週前標準普爾指數跌破 50 日均線時發生的情況。

花旗首席美國股票策略師 Tobias Levkovich 在先前也預測，標準普爾 500 指數到年底將落至 4000 點，意味著市場恐將從目前水準下跌 10%。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 先前也警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正。

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