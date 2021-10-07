〈台股盤後〉開高走高收漲320點 航運、半導體成焦點

台股今 (7) 日以 16713.86 點作收，較昨日大漲 320.7 點 1.96%，成交值 2936.4 億元，創 8 月下旬以來單日最大漲點，盤中以半導體、航運及權值股漲勢最受矚，市場專家對台股走勢仍以反彈看待。

美股四大指數收紅，台股盤中最高衝上 16731.58 點，最低爲開盤 16465.57 點，終場大盤收 16713.86 點，大漲 320.7 點 1.96%。

今日盤中以半導體、航運類股及權值股漲勢最兇悍，半導體族群涵蓋 IC 設計、晶圓代工、IC 載板、矽智財個股上漲，台積電 (2330-TW) 大漲 9 元 1.58%，以 580 元作收，聯電 (2303-TW) 大漲 2.6 元，收在 62.5 元，強化大盤漲勢。

投信偏愛股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 及景碩 (3189-TW) 等，今日走勢也強勁，景碩更收 211 元漲停價，航運股散裝、貨櫃，今天也同展強勢上漲格局。權值股方面，鴻海 (2317-TW) 今天收盤大漲 4 元收在 107 元，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 40 元，收盤價報 2130 元。

證券分析師張陳浩指出，今天權值股強漲態勢，且盤中傳出政府 700 億元代操基金本周撥出，激勵投資人信心，尤其台積電、聯電及世界先進 (5347-TW) 漲勢，具支撐指數效果，預估台股將持續反彈。

台股今天收盤大漲 320 點並站上 5 日線，證券分析師黃漢成指出，近期爲跌深反彈的走勢，今日大漲後，明日可能面臨長假前賣壓，反彈也有限，建議逢高減碼航運及面板股。