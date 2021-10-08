美前財長梅努欽示警通膨風險、公債殖利率恐飆3.5%

美國前財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 警告舉債上限風險與拜登政府的龐大支出，擔心這可能導致通膨加劇，最終使美債殖利率輕易達到 3.5％。

梅努欽出席周四 (7 日) 出席彭博投資會議線上會議時說，他確實對通膨率持續上升感到擔憂，且認為 10 年期美債殖利率可能很輕易就達到 3.5%，進而推升聯邦債務成本，影響政府預算。

雖然沒有具體說明上述情況可能在何時發生，但梅努欽認為，油價漲勢是推升通膨壓力的證據，並稱已是時候讓貨幣政策回歸正常化。

10 年期美債殖利率周四繼續上揚，截稿前升至 1.564%，徘徊於近 4 個月高位。

另外，梅努欽也表態支持盡快解決舉債上限問題，避免出現債務違約。就在梅努欽發表言論不久後，參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 宣布國會已就舉債上限的短期解決方案達成共識，同意暫時將債務上限調升 4.8 億至 28.8 兆美元，並延長至 12 月初。

雖然表態支持兩黨基建法案，但梅努欽警告，若拜登 (Joe Biden) 支持的支出法案獲得通過，美國債務佔 GDP 比重可能過度增長，情況恐更加危險。

會議上，梅努欽也談到穩定幣潛在風險，認為應採取監管措施，並將實體資金存放在受監管的銀行或信託帳戶中，以保持流動性，讓持有人能在有需求時將手中穩定幣兌換成美元。