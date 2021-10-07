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國銀對中小企業前8月放款5807億元 公股銀包辦前五大放款行

鉅亨網記者郭幸宜 台北
金管會公布國銀對中小企放款，前8月放款餘額5807億元 。(鉅亨網資料照)
金管會公布國銀對中小企放款，前8月放款餘額5807億元 。(鉅亨網資料照)
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中小企業放款國銀金管會

金管會今 (7) 日公布國銀對中小企業放款情形，今年前 8 月放款餘額累積已達 5807.48 億元，其中 8 月單月放款餘額共 1045.37 億元，為史上同期新高，累計至今年 8 月底，國銀對中小企業放款餘額共 8 兆 3931 億元，前五大放款行全由公股銀包辦。

根據金管會統計，前五大放款銀行清一色都是公股銀行，依序分別為華南銀行放款餘額 501 億元、合庫銀 483 億元、第一銀行 480 億元、台企銀 414 億元，彰銀放款餘額也有 373 億元。

根據銀行局統計，截至 8 月底止，中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為 67.20%，占民營企業放款餘額比率為 69.18%，分別較 7 月底減少 0.16 及 0.19 個百分點。

此外，截至 8 月底中小企業放款的平均逾放比為 0.29%，較 7 月底減少 0.02 個百分點。

金管會強調，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

根據統計，今年前 8 月國銀對中小企業放款餘額累積已達 5807.48 億元，遠高於全年目標 3000 億元，達成率達 193.58%。

金管會銀行局副局長林志吉分析，國銀在中小企業放款超越目標數，主要和去年紓困貸款有關，包括央行對小規模店家加碼紓困，以及各部會陸續推出的紓困貸款方案，因此推升小企業與個人貸款比重攀升。

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