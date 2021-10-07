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外資連四天加碼航運股 續調節面板雙虎

鉅亨網記者張欽發 台北
外資今天回頭買超台股236億元，長榮及陽明獲外資連四天加碼。(鉅亨網記者張欽發攝)
外資今天回頭買超台股236億元，長榮及陽明獲外資連四天加碼。(鉅亨網記者張欽發攝)
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陽明長榮外資面板

台股今 (7) 日收 16713.86 點，較昨日大漲 320.7 點，三大法人同步買超，大買金融與航運股，持續調節面板雙虎，其中長榮 (2603-TW) 及陽明 (2609-TW) 已獲外資連 4 買。

今天集中市場外資及陸資買超 236.32 億元，自營商買超 30.77 億元，投信買超 9.02 億元，自營商買超 30.77 億元，而在期貨市場，今天外資淨空單口數增加 4518 口，未平倉合約口數增加到 18280 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，中信金、陽明、鴻海、新光金、台新金、緯創、長榮、華邦電、玉山金、台玻；今天集中市場外資賣超較多的個股爲，中鋼、友達、大同、永光、群創、南亞科、欣興、中華化、映泰、國碩。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，大同、金像電、友達、順德、強茂、聯電、康普、全新、南電、義隆電。今天集中市場投信賣超較多的個股爲，中鋼、榮成、聯茂、偉詮電、華夏、日月光投控、智邦、祥碩、大成鋼、台郡。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，友達、仁寶、開發金、聯電、群創、英業達、緯創、兆豐金、台積電、台泥；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，長榮、東和鋼鐵、新光金、中鋼、聯詠、大成鋼、三商壽、允強、如興、精英。

台股今日站上 5 日線，證券分析師黃漢成指出，近期爲跌深反彈走勢，尤其是今天指數大漲 320 點，且明日可能面臨長假前賣壓，反彈也有限，建議逢高減碼航運及面板股。

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