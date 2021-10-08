美CIA專設「中國任務中心」 應對北京威脅

週四 (7 日) 美國中央情報局 (CIA) 設立獨立的「中國任務中心」，關注中國及其構成的國家安全挑戰，這是拜登政府重視對抗北京當局及其在全球不斷擴大的影響力的又一個跡象。

CIA 週四發表最新聲明，中國任務中心成立目的是為了因應中國帶來的全球性挑戰，這一挑戰跨越了中情局的所有任務範圍。

CIA 局長 William Burns (圖片：AFP)

CIA 局長 William Burns 在聲明中強調：「此中心進一步強化我們應對 21 世紀最重要的地緣政治威脅，即日益敵對的中國政府。」

中國任務中心讓 CIA 於中國進行的工作整合為一，但 Burns 強調，造成美國威脅來自中國政府，而非中國人民，CIA 將持續聚焦其他重要威脅，好比俄羅斯、伊朗、北韓和恐怖主義。

與此同時，CIA 還將建立一個跨國科技任務中心，以解決對美國競爭力至關重要的全球問題，包括新技術、經濟安全、氣候變遷和全球健康福祉。

拜登政府將中國置於外交政策議程中心，美國總統拜登上任後於 4 月發表首場國會演說，主題是「美中爭奪 21 世紀的勝利」，拜登稱美國歡迎競爭，但不尋求與中國衝突。

而中國指責美國採用冷戰思維，中國最高外交官員楊潔篪近期表示，不希望用競爭來定義兩國關係。