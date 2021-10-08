恒大表外債務藏玄機 小摩估實際淨負債比高達177%

投行摩根大通 (JPMorgan) 周四 (7 日) 估計，陷入困境的中國房地產巨頭恒大集團及其他業者擁有價值數十億美元的資產負債表外債務，一旦這些債務增加，就會再提高槓桿比率，增加風險。

小摩的中國、香港房地產分析師表示，表外負債的策略可能是中國房地產業者主要用來達到中國政府去年推出的「三條紅線」融資政策，而目前恒大表外債務的情況最為嚴重。

小摩分析師表示，恒大已經將部分應付利息債務轉移到表外債務，而不是真正的去槓桿化，商業票據、理財產品和永續債券等都不被正式計入債務。

該行估計，恒大上半年「淨負債比率」(企業負債相對股東權益的比率) 至少為 177%，而非帳目上所顯示的 100%，由於一些資產負債表外債務的數據尚未公開，實際負債率有可能更高。

此外，小摩表示，其他實際上槓桿水準更高的房地產公司包括富力地產 (2777-HK) 的 139% (原公告為 123%)，融創中國 (1918-HK) 為 138% (原為 87%)，碧桂園 (2007-HK) 則為 76% (原 50%)。

恒大集團背負逾 3000 億美元沉重債務，並多次警告公司可能出現債務違約，多家國際評級機構下調恒大集團信用評級，先前更傳出中國可能出手相救。

就在恒大越來越多債務違約之際，本月初恒大集團與恒大物業 (06666-HK) 紛紛宣布短暫停止交易，並未說明停止交易原因，且也未知暫停交易時間有多長，引發市場動盪。