微軟收購軟體新創公司Ally.io 強化遠距工作平台

微軟周四（7 日）宣布收購 OKR 解決方案新創公司 Ally.io，主要是因應遠距上班成為未來工作趨勢，豐富旗下生產力工具，強化遠距工作平台，不過微軟並未公開收購細節。

Ally.io 是一家透過以目標和關鍵成果（Objectives and Key Results,OKR）架構為基礎的軟體，幫助企業強化協調性、敏捷性和透明度，加快提升績效。OKR 在企業界相當流行，Google 也是採取此模式。

微軟收購完成後，Ally.io 的軟體功能將成為該公司員工遠距工作平台 Viva 軟體的一部份。Viva 以 Teams 軟體為基礎，並整合 Microsoft 365，提供員工作業協調、線上學習與管理等功能。

對此收購案，微軟體驗與設備部門營運長兼企業副總裁 Kirk Koenigsbauer 在部落格的貼文寫道：「Ally.io 與微軟 Viva 將能豐富企業員工團隊合作模式，以實現更好的業務成果。明年我們將 Ally.io 引入微軟雲端服務，併入 Viva、Office、Power BI，以及更廣為使用的 Microsoft 365 應用程式。」

生產力工具已成為微軟應用程式中越來越重要的一部份，尤其是企業為因應疫情，正逐漸轉向居家與公司辦公的混合工作模式。從微軟 8 月宣布將調漲 Office 價格時，便凸顯生產力工具在微軟眼中的重要性。

此外，微軟先前對 GroupMe 與 Yammer 等小公司的收購也促進 Office 軟體的壯大。

微軟 (MSFT-US) 周四股價上漲 0.59% 至每股 294.85 美元。