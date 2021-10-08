愛爾蘭點頭！全球最低15%企業稅邁向最後一哩路

週四 (7 日) 低稅負國家愛爾蘭決定簽署國際企業稅收改革協議框架，將其企業稅率提高到 15%，象徵該國政策的巨大轉變。

多年來，愛爾蘭憑著低稅率 (12.5%) 優勢成功吸引巨型科技企業進駐，愛爾蘭也是少數反對全球最低企業稅設為至少 15% 的國家。

本月 5 日經濟合作暨發展組織 (OECD) 推動的國際企業稅收改革協議框架有了新的進展，其中先前全球最低企業稅率設定為「至少 15%」，目前已修正為「15%」，此舉正是向愛爾蘭、匈牙利等國做出的妥協。

週四愛爾蘭立場有了重大轉變，該國同意簽署國際企業稅收改革協議框架，內閣已批准將企業營業額超過 7.5 億歐元的公司之企業稅從 12.5% 上調至 15%。

愛爾蘭財政部長 Paschal Donohoe 表示：「在加入這項協議時，我們謹記有 140 個國家參與這個過程，許多國家不得不做出妥協，我們同意簽署的這項協議是平衡的，代表公平式的妥協，而且反映到許多相關國家的利益。」

預計簽署這項協議將讓愛爾蘭每年稅收短少 20 億歐元 (約 23 億美元)，愛爾蘭在修改協議草案後改變了主意，這意味最終協議在 10 月底羅馬 G20 峰會上通過的機率越來越高。

最終協議在 10 月底羅馬 G20 峰會上通過的機率越來越高 (圖片：AFP)

匈牙利尚未批准這項全球稅收協定，匈牙利外交和貿易部長 Péter Szijjártó 週三受訪時提到，最初跨國企業稅談判提到 21%，遠低匈牙利目前 9% 稅率，而 15% 企業稅處於中間水準，若能就 10 年的實施期達成一致，匈牙利政府將更願意支持該協議。

今年 6 月七大工業國 (G7) 達成協議把全球最低企業稅訂在 15%，以尋求更穩定、公平的國際稅制架構，

隨後 7 月 20 國集團 (G20) 財長就全球最低企業稅率「至少 15%」達成共識。130 國同意簽署國際企業稅收改革協議框架，然而，低稅負國家愛爾蘭、匈牙利等 9 國拒絕，這些國家擔憂最終全球企業稅率可能高於 15%。