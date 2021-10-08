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愛爾蘭點頭！全球最低15%企業稅邁向最後一哩路

鉅亨網編譯羅昀玫
愛爾蘭財長 Paschal Donohoe證實，該國同意簽署國際企業稅收改革協議框架 (圖片：AFP)
愛爾蘭財長 Paschal Donohoe證實，該國同意簽署國際企業稅收改革協議框架 (圖片：AFP)
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全球企業稅愛爾蘭匈牙利企業科技財政部長協議框架國際企業稅收改革協議經濟合作暨發展組織G20G7

週四 (7 日) 低稅負國家愛爾蘭決定簽署國際企業稅收改革協議框架，將其企業稅率提高到 15%，象徵該國政策的巨大轉變。

多年來，愛爾蘭憑著低稅率 (12.5%) 優勢成功吸引巨型科技企業進駐，愛爾蘭也是少數反對全球最低企業稅設為至少 15% 的國家。

本月 5 日經濟合作暨發展組織 (OECD) 推動的國際企業稅收改革協議框架有了新的進展，其中先前全球最低企業稅率設定為「至少 15%」，目前已修正為「15%」，此舉正是向愛爾蘭、匈牙利等國做出的妥協。

週四愛爾蘭立場有了重大轉變，該國同意簽署國際企業稅收改革協議框架，內閣已批准將企業營業額超過 7.5 億歐元的公司之企業稅從 12.5% 上調至 15%。

愛爾蘭財政部長 Paschal Donohoe 表示：「在加入這項協議時，我們謹記有 140 個國家參與這個過程，許多國家不得不做出妥協，我們同意簽署的這項協議是平衡的，代表公平式的妥協，而且反映到許多相關國家的利益。」

預計簽署這項協議將讓愛爾蘭每年稅收短少 20 億歐元 (約 23 億美元)，愛爾蘭在修改協議草案後改變了主意，這意味最終協議在 10 月底羅馬 G20 峰會上通過的機率越來越高。

(圖片：AFP)
最終協議在 10 月底羅馬 G20 峰會上通過的機率越來越高 (圖片：AFP)

匈牙利尚未批准這項全球稅收協定，匈牙利外交和貿易部長 Péter Szijjártó 週三受訪時提到，最初跨國企業稅談判提到 21%，遠低匈牙利目前 9% 稅率，而 15% 企業稅處於中間水準，若能就 10 年的實施期達成一致，匈牙利政府將更願意支持該協議。

今年 6 月七大工業國 (G7) 達成協議把全球最低企業稅訂在 15%，以尋求更穩定、公平的國際稅制架構，

隨後 7 月 20 國集團 (G20) 財長就全球最低企業稅率「至少 15%」達成共識。130 國同意簽署國際企業稅收改革協議框架，然而，低稅負國家愛爾蘭、匈牙利等 9 國拒絕，這些國家擔憂最終全球企業稅率可能高於 15%。

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