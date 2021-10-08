〈台塑四寶業績發表〉四寶Q3獲利622億元 季減1成 南亞一枝獨秀

台塑四寶今 (8) 日公告第三季財報，四寶獲利超過 622.24 億元，季減 1 成，主要受到歲修廠數增加、產品利差減少等因素影響，其中，南亞在電子材料動能帶勁下、一枝獨秀，雖然純益僅小幅成長 0.4%，但為四寶中唯一較上季成長者，每股純益 2.92 元，改寫歷史次高；而南亞與台塑前三季每股分別大賺超過 8 元，超越 2007 年 EPS 高峰，兩家公司今年 EPS 已確定將寫新高。

台塑 (1301-TW)

台塑第三季營收 669 億元，季減 6.6%，年增 44.9%；稅後純益 193 億元，季減 4.5%，年增 86%，每股純益 3.03 元。前三季累計營收 1991 億元，年增 51.8%；稅後純益 545 億元，年增 4.84 倍，每股純益 8.56 元，純益與 EPS 均改寫歷年同期新高。

台塑第三季受亞洲疫情影響，加上適逢印度雨季，需求疲軟，PVC 價格較第二季下跌 13.8%，加上歲修廠數增加，產銷量減少，使本業獲利較上季減少 56 億元，但業外有現金股利收入挹注，整體獲利僅小幅衰退。

南亞 (1303-TW)

南亞第三季營收 1099.3 億元，季增 5.7%，年增 62%；稅後純益 231.4 億元，季增 0.43%，年增 1.23 倍，每股純益 2.92 元，改寫歷史次高。前三季營收 3036.3 億元，年增 56.53%；稅後利益 638.3 億元，年增 3.7 倍，每股純益 8.05 元，純益與 EPS 均改寫歷年同期新高。

南亞第三季延續第二季營運動能，主要受惠今年以來電子材料、化工產品成長力道強勁，加上塑膠、聚酯產品獲利穩健，使本業獲利較大幅躍進，第三季營運維持高檔。

台化 (1326-TW)

台化第三季營收 911.25 億元，季減 5%，年增 51.5%；稅後純益 95.21 億元，季減 23.15%，年減 28%，每股純益 1.63 元。前三季營收 2711.56 億元，年增 5 成；稅後純益 347.98 億元，年增 2.55 倍，每股純益 5.95 元。

台化第三季受到 ARO-2 廠、麥寮 PTA 等廠房定檢影響，加上油價、煤價上漲，生產成本增加，同業產能開出使供應轉趨寬鬆，東南亞疫情及中國能耗雙控政策則使客戶採購心態保守，部分產品售價下跌，價差縮減，導致本季獲利減少。

台塑化 (6505-TW)

台塑化第三季營收 1640.53 億元，季增 13.16%，年增 13.1%；稅後純益 102.9 億元，季減 24.3%，每股純益 1.08 元。前三季營收 4392.77 億元，年增 41%；稅後純益 417.95 億元，較去年同期轉盈，每股純益 4.39 元。

台塑化第三季受到油價漲幅不如第二季影響，煉油事業購料與存貨利益減少，烯烴事業則受產品與原料價差縮減影響，雖然業外有現金股利收入挹注，整體獲利仍不如第二季。

