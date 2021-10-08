電金傳欲振乏力 台股翻黑跌73點收16640點 周線驚險收紅

美股周四持續收高，台股即將進入雙十連假，今 (8) 日開高後隨即震盪走跌，電子權值股欲振乏力，金融、傳產也無力撐盤，盤中賣壓逐漸湧現，終場下跌 73.43 點，收在 16640.43 點，成交量能萎縮至 2710.32 億元。周線驚險收紅，累計本周小漲 69 點。

觀察主要權值股表現，台積電早盤一路在平盤附近整理，午盤後賣壓浮現，股價下跌近 1%，收 575 元；聯電、國巨、瑞昱、友達等電子股下跌 1-2%；僅鴻海、台達電力守在盤上。台塑、南亞、台化等塑化股表現有撐；金融族群則普遍走軟。

大立光法說會透露電子供應鏈缺料問題難解，導致高階鏡頭出貨遞延，雖然執行長林恩平罕見鬆口「考慮實施庫藏股」，仍難以振奮股價，大立光今天湧現賣壓，股價一度跌破 2000 元大關，最低跌至 1990 元，創 7 年新低，終場收 2005 元，跌幅近 6%。光學鏡頭二哥玉晶光重挫逾 6%，失守 400 元。

封測族群今天遭到空方狙擊，日月光投控領跌，終場下跌近半根停板，摜破百元關卡，創波段新低，頎邦、京元電、菱生、超豐等也有 2-3% 的跌幅。

矽智財 (IP) 及特殊應用 IC (ASIC) 族群持續獲得資金點火，晶心科、智原連續 2 天拉出漲停，為盤面人氣指標，力旺也一度勁揚 4%，攀上 2210 元續締新猷，終場收 2170 元，成功超車大立光，登上台股第三大高價股。

傳產方面，鋼鐵族群賣壓沉重，中鋼翻黑重摔近 4%，收 33.2 元，創波段新低，中鴻、燁興、彰源、新光鋼、燁輝、海光等也下跌 2-3%。航運股反彈僅一日行情，貨櫃三雄下跌 1-3%，不過，建新國際獲買盤進駐強勢亮燈漲停，遠雄港、裕民同步走揚。

值得注意的是，紡織股王儒鴻受越南疫情衝擊，9 月營收雙位數下滑，僅 20.49 億元，創近 13 個月來新低，今天股價開低走低，一度下挫半根跌停板，最低來到 560 元，終場跌幅收斂收 571 元。

