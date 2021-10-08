〈焦點股〉IP、ASIC廠人氣旺 力旺擠下大立光登第三高價股

矽智財 (IP) 及特殊應用 IC (ASIC) 族群今 (8) 日延續漲勢，晶心科 (6533-TW)、智原 (3035-TW) 連續 2 天拉出漲停，為盤面人氣指標，力旺 (3529-TW) 也一度勁揚 4%，攀上 2210 元續締新猷，並再度超車大立光 (3008-TW)，登上台股第三大高價股。

近來國際利空頻傳，IC 設計股沉寂已久，RISC-V 矽智財供應商晶心科昨天展開反彈，今天在買盤追捧下，再度亮燈漲停，收復 400 元關卡，來到 425 元，成功站回年線。

晶心科日前完成海外存託憑證 (GDR) 發行，並在盧森堡證交所掛牌上市，募得資金約 1.27 億美元 (折合新台幣約 35.17 億元)。隨著資料中心、伺服器及物聯網等市場開始導入 RISC-V 架構的處理器，晶心科今年進入收割期，權利金可望持續入袋。

力旺今天開低走高，盤中大漲 4%，最高來到 2210 元，續寫歷史天價，午盤後漲幅收斂至 1% 左右，再度擠下大立光登上第三大高價股。大立光第三季毛利率跌破 6 成，第四季拉貨動能持平，湧現失望性賣壓，股價一度摜破 2000 元。

智原今天也激情演出，連噴 2 根漲停，衝上 130 元，創逾 14 年新高，盤中逾 1.1 萬張委買高掛。智原整合 Arm 處理器核心的系統單晶片 (SoC) 累積出貨量已超過 5.5 億顆，創成立以來的新里程碑，由於 MCU 需求仍強勁，法人看好營運可望一路旺至明年。

其他 IP 及 ASIC 廠包括創意、M31、世芯 - KY 等，今天均漲多拉回，股價震盪走跌。

