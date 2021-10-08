三缺影響華新科9月營收雙減 佳邦逆勢續創新高

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (8) 日公告 9 月營收，在缺料、缺櫃以及中國缺電「三缺」下，9 月營收 34.37 億元，月減 3.5%、年減 7%；第三季營收 109.97 億元，季減 5.7%、年增 6.5%；不過，華科集團成員之一的佳邦 (6284-TW) 營收續強，維持單月、單季以及累計營收「三高」的佳績。

華新科表示，9 月受到晶片供應、貨櫃短缺及中國局部區域限電措施，影響客戶下單與出貨，也干擾營收表現，累計前三季營收 331.09 億元，年增近 3 成。

不過，華新科旗下的天線元件廠佳邦 9 月營收 6.1 億元，月增 1%、年增 6.5%，續創單月新高；第三季營收 17.58 億元，月增 0.3%、年增 10.5%，同樣再改寫單季最佳；累計前三季營收 50.07 億元，年增 34%，也是同期新高。

華新科另一子公司信昌電 (6173-TW)9 月營收 5.07 億元，月減 5.5%、年增 1.1%；第三季營收 15.82 億元，季減 2.8%、年增 9.8%；累計前三季營收 46.65 億元，年增 21.6%。